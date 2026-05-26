Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

«Все умные головы уехали»: катастрофическое падение математики в школах Латвии (1)

Редакция PRESS 26 мая, 2026 12:35

Новости Латвии 1 комментариев

Математика по-прежнему остается для части латвийских школьников одним из самых трудных предметов — и причины этого кроются не только в пробелах знаний, но и в отношении педагогов, математической тревожности, гендерных стереотипах и незамеченной дискалькулии — нарушении восприятия чисел как величин, пишет rus.lsm.lv со ссылкой на программу ЛТВ «Запрещённый приём».

Как рижанам давалась математика в школе?

Журналисты спросили прохожих на улицах Риги, как у них складывались отношения с математикой.

Предпринимательница Даира Малишева сказала, что с математикой у нее все было хорошо. Мастер по изготовлению свечей Элита Ржищева призналась, что математика никогда не была ее предметом, но подчеркнула, что люди с математическим складом ума очень нужны.

Химик Ольга Блума рассказала: «В мое время математика в школе была очень хорошей, учителя — замечательные. Я училась в советское время, и все было отлично. Когда мои дети пошли в школу, тоже было нормально, но последние три года началось что-то непонятное с математикой».

Предприниматель Артемий Кудряшов отметил, что уровень математики у него был высоким — он окончил математическую программу Латвийского университета. А сотрудница логистической отрасли Роберта Кирсте рассказала, что математика была одним из ее любимых предметов.

Спортивный тренер Винета Винтере поделилась: «С математикой у меня очень тяжелые воспоминания. В четвертом классе я угодила в ту самую "математическую яму", из которой вылезти никто не помог. Так и провела все школьные годы на ее дне — это в принципе изменило всю мою жизнь и судьбу. Хорошо, что были классы с гуманитарным уклоном, и я усиленно занялась литературой».

«Я считаю математику очень ценной тренировкой для мозга. И рада, что мои дети сейчас хорошо ее осваивают — я не даю им провалиться в эту яму», — добавила Винтере.

Артемий Кудряшов высказался за смену подходов: «Мне кажется, методы тоже надо менять — в сторону более доступных. Как-то объяснять детям в более легком формате. Может, попробовать делать задания в формате викторины, чтобы детям было интереснее?»

Результаты централизованных экзаменов в 9-х классах — слабее всего по математике

По математике средний балл — где-то между пятью и шестью. С одной стороны, как будто не так уж плохо, тем более что годом ранее показатель составлял лишь 43%. 

Большинство латвийских школьников — 53% — заканчивают основную школу со средне-низким уровнем знаний по математике.

Второй способ оценить уровень Латвии — международное исследование PISA, которое измеряет знания 15-летних по математике, грамотности чтения и естественным наукам. Последние данные относятся к 2022 году, когда сравнивались 81 страна; Латвию в исследовании представляли более 5000 школьников из более чем 200 школ. По всем показателям Латвия оказалась выше среднего.

В целом можно сказать: с математикой в латвийских школах и не так плохо, и не так хорошо.

Журналисты спросили школы с низкими результатами централизованных экзаменов по математике, чем они это объясняют.

В Кулдигской основной школе имени Индрикиса Зебериньша в прошлом году экзамен в 9-м классе сдавали 44 ученика. Средний балл по английскому — 57,7%, по латышскому — 51,1%, по математике — 28,7%.

Заместитель директора по учебной части Сандра Пориня пояснила: «Очень важно понимать наших детей. 50% из них — с нарушениями обучения. То есть половина детей в нашей школе учится по специальным образовательным программам».

«Латышский язык им, возможно, дается легче. Но в математике многое надо знать наизусть. Нужно логически рассуждать и думать», — добавила Поринья, подчеркнув, что в школе работают профессиональные учителя математики.

«Чтобы добиться результата, нужно учиться достаточно серьезно — вникать, понимать и помнить: математика — не тот предмет, который можно послушать, выйти за дверь и забыть», — отметила Пориня.
В Дагдской средней школе в прошлом году экзамены в 9-м классе сдавали 27 учеников. По латышскому языку — 58,9%, то есть выше среднего по стране, по математике — 38,7%.

Заместитель директора по учебной части Велта Аугустова сказала: «Сложно объяснить, почему у нас такие низкие проценты по математике, ведь в целом по стране результаты тоже невысокие, и в соседних школах примерно так же. Мы работаем с теми детьми, которые здесь остались. Можно сказать, что все умные головы уехали за границу или в Ригу и Рижский регион».

В 9-м классе Дундагской средней школы в прошлом году экзамены сдавали 24 ученика. Средний балл по английскому — 64,8%, по латышскому — 60,9%, по математике — 41,8%. Это близко к среднему по стране, но все же заметно ниже, чем по языкам.

Заместитель директора по учебной части Инесе Фреймуте считает: «Проблема, на мой взгляд, в отношении самого ученика, его мотивации и в регулярной самостоятельной работе».

«В разговорах с коллегами-математиками я понимаю, что учебная программа перегружена», — добавила Фреймуте. По ее словам, использование цифровых инструментов тоже не всегда дает результат — педагоги сейчас подбирают методы, чтобы обеспечить каждому ученику индивидуальный подход.

В Рижской 25-й средней школе экзамены в 9-м классе в прошлом году сдавали 57 учеников. По английскому средний балл — 63,3%, по латышскому — 57,8%, по математике — 39,2%.

Заместитель директора для 5-12-х классов Гита Шулце объяснила более высокие результаты по латышскому тем, что на нем дети общаются в повседневной жизни. По математике же «часть родителей не особенно способна помочь». Она отметила, что некоторые родители убеждены: раз им самим математика не давалась, то и детям не дастся.

В Смилтенской средней школе в прошлом году экзамены в 9-м классе сдавали 85 учеников. Средний балл по английскому — 71,6%, по латышскому — 61,7%, по математике — 44,3%.

Заместитель директора по учебной части Валда Цирите рассказала: «Так получилось, что в прошлом году подобрался класс с более гуманитарным складом. К тому же учительница ушла в декрет, пришлось менять педагога — это тоже немного сказалось. Других объяснений нет. Просто такой класс подобрался».

Стереотип: математика — для мальчиков

Причины, по которым одним математика дается легко, а другим — нет, могут быть самыми разными. Одна из них — гендерные стереотипы, убеждение, что «математика — скорее для мальчиков». Это убеждение способно негативно влиять на успеваемость девочек...

Но успевают ли латвийские школьники по математике лучше, чем школьницы? Министерство образования и науки такие данные по централизованным экзаменам не выделяет. Неизвестно и то, кто чаще выбирает углубленную математику на уровне средней школы — девочки или мальчики.

Исследование PISA, впрочем, это оценивает: по математике мальчики показывают результаты лучше. Авторы PISA о стереотипах напрямую не говорят, но указывают на особое психологическое состояние школьников — математическую тревожность, которая у девочек выражена сильнее.

«В большинстве стран 15-летние девочки демонстрировали значительно более высокий уровень математической тревожности, чем мальчики. Хотя эти различия отчасти отражают гендерные различия в успеваемости по математике, разрыв в уровне тревожности сохраняется даже среди учеников с наивысшими результатами. (...) Это свидетельствует о том, что концентрация исключительно на успеваемости не является решением для снижения тревожности школьников».

Дискалькулия — нарушение восприятия чисел как величин

Еще одна причина, о которой говорят все чаще — дискалькулия. В ее основе лежат не психология, а особенности работы мозга. Люди с дискалькулией с трудом воспринимают числа как величины...Однако дискалькулия встречается у 3–8% детей и подростков. Почему остальным математика плохо дается?

Лауреат номинации «Учитель математики» в конкурсе «Учитель года Латвии — 2025» Лайма Балтиня сказала: «Мы на самом деле обслуживающий персонал, а ученики — наши клиенты. Представьте парикмахера: если клиент садится в кресло, а парикмахер начинает его отчитывать — что у тебя за волосы, я тут ничего сделать не могу, — к нему больше не придут. У школьников такого выбора нет. Им приходится это терпеть. Но ситуация-то ровно такая же. Я стараюсь, чтобы они приходили на уроки математики с радостью».

«Педагог должен гореть тем, что делает. У него должны гореть глаза, когда речь идет о предмете — только тогда кто-то в классе или аудитории загорится вслед за ним», — добавил профессор Латвийского университета, физик Марцис Аузиньш.

«Мы много говорим о групповой работе и о справедливости. Нам придется работать в группах и коллективах. Но мне кажется, все настоящие открытия человек делает в одиночестве. Про большое открытие о самом себе можно точно сказать: оно происходит в уединении», — сказал Аузиньш.

При этом важно не забывать ни об одном ученике. Балтиня подчеркнула: нужен индивидуальный подход — нельзя допускать, чтобы те, кому трудно, теряли интерес.

С тем, что нынешние школьники ленивы, Балтиня не соглашается. «Мне кажется, они в каком-то смысле умнее предыдущих поколений. Они думающие люди, они эмпатичные. Они очень хорошо чувствуют взрослых, понимают их и подстраиваются. И если они видят, что взрослый желает им добра — они в ответ тоже добрые и приятные», — считает Балтиня.

При этом и Балтиня, и Аузиньш критикуют нынешнее содержание курса математики: слишком объемное, слишком раздробленное, не оставляющее места для вдумчивого изучения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
Важно

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Важно

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Важно

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится (1)

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 1 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством? (1)

Важно 17:20

Важно 1 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук (1)

Животные 17:18

Животные 1 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума? (1)

Мир 17:16

Мир 1 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел (1)

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 1 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Важно 16:45

Важно 1 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений (1)

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 1 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать