Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

В больнице рассказывают, что чаще всего с агрессией пациентов сталкиваются врачи, санитары и медсестры приемного отделения.

«В недавнем прошлом у нас были случаи, когда сотруднику распылили перцовый газ в глаза, разбили стекла у приемного отделения. Но чаще это словесная агрессия — люди недовольны, например, долгим ожиданием», — рассказал руководитель Центра неотложной медицины Лиепайской региональной больницы Михаил Долгушев.

Наиболее агрессивны, по его словам, пациенты в состоянии опьянения — они нередко ломают больничный инвентарь. До сих пор в праздничные дни в больнице дежурила муниципальная полиция, однако теперь принято решение о создании собственной службы безопасности; в настоящее время ищут ее руководителя.

«Этот человек будет работать на месте, рабочее место планируется здесь, в больнице. Дальше планируется набор сотрудников охраны», — пояснил член правления больницы Андрис Вистиньш.

В прошлом году больница вызывала муниципальную полицию 83 раза, за первые пять месяцев этого года — 28 раз.

Дополнительным стимулом для создания службы стал и тот факт, что в следующем году Лиепая станет Культурной столицей Европы, что повлечет за собой увеличение потока пациентов.

Вистиньш признал, что служба безопасности станет дополнительным финансовым бременем: ее создание обойдется больнице примерно в 100 тыс. евро в год.

Аналогичная практика уже восемь лет существует в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS), подтвердил руководитель отдела безопасности больницы Матис Шмитиньш:

«Риски, связанные с недовольством общества и провокациями, резко возросли. Были случаи избиения сотрудников — довольно серьезного избиения».

Агрессивное поведение проявляют и родственники пациентов, которые нередко ставят под сомнение объяснения врачей и провоцируют медиков.

«Как только появляется агрессивный пациент — если это не угрожает его здоровью и жизни — работу нужно немедленно прекратить и вызвать охрану», — указал Шмитиньш.

Представители больниц отмечают, что медицинская система перегружена, а очереди продолжают расти, поэтому обеспечение безопасных условий труда для медиков будет становиться все более важным приоритетом.