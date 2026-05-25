Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Редакция PRESS 25 мая, 2026 20:59

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

В больнице рассказывают, что чаще всего с агрессией пациентов сталкиваются врачи, санитары и медсестры приемного отделения.

«В недавнем прошлом у нас были случаи, когда сотруднику распылили перцовый газ в глаза, разбили стекла у приемного отделения. Но чаще это словесная агрессия — люди недовольны, например, долгим ожиданием», — рассказал руководитель Центра неотложной медицины Лиепайской региональной больницы Михаил Долгушев.

Наиболее агрессивны, по его словам, пациенты в состоянии опьянения — они нередко ломают больничный инвентарь. До сих пор в праздничные дни в больнице дежурила муниципальная полиция, однако теперь принято решение о создании собственной службы безопасности; в настоящее время ищут ее руководителя.

«Этот человек будет работать на месте, рабочее место планируется здесь, в больнице. Дальше планируется набор сотрудников охраны», — пояснил член правления больницы Андрис Вистиньш.

В прошлом году больница вызывала муниципальную полицию 83 раза, за первые пять месяцев этого года — 28 раз.

Дополнительным стимулом для создания службы стал и тот факт, что в следующем году Лиепая станет Культурной столицей Европы, что повлечет за собой увеличение потока пациентов.

Вистиньш признал, что служба безопасности станет дополнительным финансовым бременем: ее создание обойдется больнице примерно в 100 тыс. евро в год.

Аналогичная практика уже восемь лет существует в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS), подтвердил руководитель отдела безопасности больницы Матис Шмитиньш:

«Риски, связанные с недовольством общества и провокациями, резко возросли. Были случаи избиения сотрудников — довольно серьезного избиения».

Агрессивное поведение проявляют и родственники пациентов, которые нередко ставят под сомнение объяснения врачей и провоцируют медиков.

«Как только появляется агрессивный пациент — если это не угрожает его здоровью и жизни — работу нужно немедленно прекратить и вызвать охрану», — указал Шмитиньш.

Представители больниц отмечают, что медицинская система перегружена, а очереди продолжают расти, поэтому обеспечение безопасных условий труда для медиков будет становиться все более важным приоритетом.

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

