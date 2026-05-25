“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

© LETA 25 мая, 2026 20:29

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Ранее сообщалось, что четыре партии, которые под руководством политика “Apvienotais saraksts” (AS) Андриса Кулбергса ведут переговоры о формировании нового правительства, уже распределили сферы ответственности. Конкретные имена кандидатов в министры Кулбергс пообещал назвать во вторник, 26 мая.

Планируется, что представители AS в правительстве Кулбергса возглавят Министерство финансов, Министерство юстиции, а также Министерство умного управления и регионального развития, которые сейчас находятся под руководством заметных политиков JV.

Национальное объединение (Nacionālā apvienība, NA) будет руководить Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством внутренних дел и Министерством климата и энергетики. Правление NA выдвинуло кандидатами в министры депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Яниса Домбраву, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса. Индриксоне предложена на пост министра образования и науки, Домбрава будет курировать МВД, Пунтулис — Министерство культуры, а Витенбергс выдвинут на должность министра климата и энергетики.

От Союза зеленых и крестьян (Zaļo un zemnieku savienība, ZZS) в новом правительстве свои должности сохранят министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Пост министра земледелия, как выяснило агентство LETA, займет бывший министр благосостояния и депутат Сейма Улдис Аугулис.

Также свой пост сохранит нынешний спикер Сейма Дайга Миериня (ZZS).

После падения правительства Эвики Силини (JV) президент Латвии поручил формирование нового кабинета Андрису Кулбергсу, предоставив партиям ограниченное время на переговоры. Новое правительство намерены сформировать AS, NA, ZZS и JV, и судя по имеющейся информации, для экс-главы правительства в нем места не нашлось.  

Ранее было подписано базовое соглашение потенциальной новой коалиции, которое станет основой для дальнейших переговоров о приоритетах и работе правительства.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

