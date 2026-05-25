“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Ранее сообщалось, что четыре партии, которые под руководством политика “Apvienotais saraksts” (AS) Андриса Кулбергса ведут переговоры о формировании нового правительства, уже распределили сферы ответственности. Конкретные имена кандидатов в министры Кулбергс пообещал назвать во вторник, 26 мая.

Планируется, что представители AS в правительстве Кулбергса возглавят Министерство финансов, Министерство юстиции, а также Министерство умного управления и регионального развития, которые сейчас находятся под руководством заметных политиков JV.

Национальное объединение (Nacionālā apvienība, NA) будет руководить Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством внутренних дел и Министерством климата и энергетики. Правление NA выдвинуло кандидатами в министры депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Яниса Домбраву, Науриса Пунтулиса и Яниса Витенбергса. Индриксоне предложена на пост министра образования и науки, Домбрава будет курировать МВД, Пунтулис — Министерство культуры, а Витенбергс выдвинут на должность министра климата и энергетики.

От Союза зеленых и крестьян (Zaļo un zemnieku savienība, ZZS) в новом правительстве свои должности сохранят министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс. Пост министра земледелия, как выяснило агентство LETA, займет бывший министр благосостояния и депутат Сейма Улдис Аугулис.

Также свой пост сохранит нынешний спикер Сейма Дайга Миериня (ZZS).

После падения правительства Эвики Силини (JV) президент Латвии поручил формирование нового кабинета Андрису Кулбергсу, предоставив партиям ограниченное время на переговоры. Новое правительство намерены сформировать AS, NA, ZZS и JV, и судя по имеющейся информации, для экс-главы правительства в нем места не нашлось.

Ранее было подписано базовое соглашение потенциальной новой коалиции, которое станет основой для дальнейших переговоров о приоритетах и работе правительства.