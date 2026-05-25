Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Россия обратится в суд ООН для «защиты русских» в странах Балтии

© Deutsche Welle 25 мая, 2026 18:24

Мир 0 комментариев

LETA

РФ намерена обратиться в Международный суд ООН из-за "политики ущемления прав русских" в странах Балтии, заявили в МИД. В ведомстве считают, что с начала полномасштабной войны там произошел "резкий всплеск русофобии", сообщает Deutche Welle.

Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за того, что Латвия, Литва и Эстония "отказываются прекратить политику ущемления прав русских", а переговоры с этими странами "оказались безрезультатными". Об этом представители МИД России сообщили газете "Известия" в понедельник, 26 мая.

В министерстве заявили, что с начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года власти трех стран, в особенности Латвии, "резко усилили давление" на проживающих там россиян, "произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне". "В частности, русский язык оказался под запретом в системе образования, разрушаются памятники, переименовываются улицы и исторические районы. Для подтверждения ВНЖ теперь необходимо сдавать экзамен на владение латышским языком", - указывают в МИД России.

Еще в ведомстве рассказали, что "неоднократно призывали" страны Балтии "к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями". Кроме того, МИД отправлял обращения в управление Верховного комиссара ООН по правам человека в адрес Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств, однако, как утверждается, добиться содержательной реакции не удалось.

В качестве одного из примеров преследования россиян в странах Балтии в МИД привели дело 72-летнего лидера движения "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко, которого в январе 2026 года приговорили к 10 годам лишения свободы за за "помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии", а также за разжигание национальной розни и вражды.

Поводом для дело стало выступление Гапоненко в организованной московским "Институтом стран СНГ" дискуссии "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии" в феврале 2025 года. Тогда он, в частности, назвал одним из решений прекращения преследования россиян вторжение России в страны Балтии, указывал портал Латвийских общественных СМИ (LSM).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Важно

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Важно

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Важно

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать
Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Читать

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Читать

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Читать

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 0 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Читать

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Читать

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Читать