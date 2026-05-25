Россия обратится в суд ООН для «защиты русских» в странах Балтии

Россия планирует обратиться в Международный суд ООН из-за того, что Латвия, Литва и Эстония "отказываются прекратить политику ущемления прав русских", а переговоры с этими странами "оказались безрезультатными". Об этом представители МИД России сообщили газете "Известия" в понедельник, 26 мая.

В министерстве заявили, что с начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года власти трех стран, в особенности Латвии, "резко усилили давление" на проживающих там россиян, "произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне". "В частности, русский язык оказался под запретом в системе образования, разрушаются памятники, переименовываются улицы и исторические районы. Для подтверждения ВНЖ теперь необходимо сдавать экзамен на владение латышским языком", - указывают в МИД России.

Еще в ведомстве рассказали, что "неоднократно призывали" страны Балтии "к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями". Кроме того, МИД отправлял обращения в управление Верховного комиссара ООН по правам человека в адрес Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств, однако, как утверждается, добиться содержательной реакции не удалось.

В качестве одного из примеров преследования россиян в странах Балтии в МИД привели дело 72-летнего лидера движения "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко, которого в январе 2026 года приговорили к 10 годам лишения свободы за за "помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии", а также за разжигание национальной розни и вражды.

Поводом для дело стало выступление Гапоненко в организованной московским "Институтом стран СНГ" дискуссии "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии" в феврале 2025 года. Тогда он, в частности, назвал одним из решений прекращения преследования россиян вторжение России в страны Балтии, указывал портал Латвийских общественных СМИ (LSM).