Скандал: председатель совета «Latvijas Valsts meži» намерена уволиться (1)

© LETA 25 мая, 2026 14:20

Новости Латвии 1 комментариев

На прошлой неделе латвийскую политическую сцену потрясло расследование так называемого дела лесопромышленников, которое сопровождалось отставкой правительства Эвики Силини ("Новое Единство"), а также увольнением министра земледелия Арманда Краузе (Союз зеленых и крестьян (СЗК)) и высокопоставленных чиновников в рамках уголовного процесса.

Госконтроль фактически встал на сторону обвинения, заявив после ревизии, что решения правительства сократили доходы "Latvijas Valsts meži" (LVM) почти на 50 миллионов евро.

Более того, решения были приняты вне компетенции правительства. Поддержка, оказанная лесопромышленникам, уже стоила работы нескольким причастным к этому лицам, а в понедельник уволиться планирует председатель совета LVM Зане Дриньке, чтобы не бросать тень на компанию, сообщает программа "de facto".

Дриньке сказала, что ей не разрешено давать дальнейшие комментарии о возбужденном прокуратурой уголовном деле.

Она решила покинуть свой пост в LVM: "В такой ситуации правильным и ответственным действием является предотвращение обстоятельств, которые могут бросить тень на репутацию компании или подорвать доверие к ней со стороны общества, поэтому в понедельник я подам заявление".

Другой фигурирующий в деле сотрудник LVM, Валдис Лукс в настоящее время находится в отпуске.

(Lsm.lv)

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (1)

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (1)

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (1)

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (1)

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (1)

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (1)

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (1)

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

