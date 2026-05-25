Госконтроль фактически встал на сторону обвинения, заявив после ревизии, что решения правительства сократили доходы "Latvijas Valsts meži" (LVM) почти на 50 миллионов евро.

Более того, решения были приняты вне компетенции правительства. Поддержка, оказанная лесопромышленникам, уже стоила работы нескольким причастным к этому лицам, а в понедельник уволиться планирует председатель совета LVM Зане Дриньке, чтобы не бросать тень на компанию, сообщает программа "de facto".

Дриньке сказала, что ей не разрешено давать дальнейшие комментарии о возбужденном прокуратурой уголовном деле.

Она решила покинуть свой пост в LVM: "В такой ситуации правильным и ответственным действием является предотвращение обстоятельств, которые могут бросить тень на репутацию компании или подорвать доверие к ней со стороны общества, поэтому в понедельник я подам заявление".

Другой фигурирующий в деле сотрудник LVM, Валдис Лукс в настоящее время находится в отпуске.

