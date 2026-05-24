«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Лигия жалуется на то, что в момент, когда Латгалии сильнее всего нужна поддержка, люди якобы боятся туда ехать и отменяют бронирование номеров в гостевых домах. Из-за чего страдает бизнес и экономика региона в целом.

"Люди якобы боятся ехать в Латгалию из-за дронов, рассказывают, что в Латгалии в гостевых домах отменяют бронирование. Если это и в самом деле так, то вот это точно превосходная поддержка от нелатгальцев в самый сложный момент - на словах в лесу, а на деле - за печкой", - пишет она, беспокоясь о своём крае.

В комментариях люди делятся личным опытом, своими опасениями и переживаниями. Кто-то выражает поддержку, а для кого-то отмена поездок в Латгалию в неспокойное время вполне понятна.

- Пусть боятся, ведь для рижан это какая-то история, которая становится для нас повседневностью. Нет, мы тут не умираем! Но многим очень трудно понять, что и в Латгалии мы можем жить хорошо, и теперь вокруг этого всего и об этом всём - государство нас бросило.

- Государство не может нас бросить, ведь мы и есть Государство :) и у нас такие же точно права, как и у остальных!

- Моя коллега отменила 2-дневную экскурсию в Краславу, потому что многие родители сказали, что не пустят детей. Есть и решение самоуправления, что такие экскурсии (в Латгалию) в данный момент недопустимы (на 2 дня). Я согласна, что жизнь продолжается. Я согласна, что иногда страшно. Я согласна, что на государственном уровне это вообще не решается (хотя бы одинаковые для всех алгоритмы действия в случае угрозы). У нас в школе, в Сигулде, конечно, было внеочередное собрание, всё обговорили, как действовать, если вдруг... Но экскурсии порекомендовали планировать пока в другие районы. Два класса, например, в Алуксне поехали, потому что родители проголосовали, что пустят детей. Многое зависит и от отношения родителей, от их действий.

- Самый сильный страх - что уничтожат имущество, которое мы годами своими руками строили и за которым ухаживали. Страховая компания ничего не покрывает, государство тоже никакой ответственности на себя не берёт. Но жизнь идёт, и мы не сидим в подвалах.

- Для равновесия: класс моего сына только что вернулся из 2-дневной экскурсии в Даугавпилс. Было ли мне неуютно его отпускать? Да, было. Но мне неуютно и дома, потому что, если будет рушиться, то не только в Латгалии. Но, как полноправный нелатгалец, хочу добавить, что такой кипиш и требование поддержки, угроза результатами выборов и т.д. никому не на пользу. Частично могу этот настрой понять, но это не здорово. Латвия НАСТОЛЬКО МАЛА, что мы тут совершенно точно - все в одной лодке.

- Как будто Латгалия когда-то кому-то была нужна. Всегда в роли падчерицы.

- Очень надеюсь, что это фейковый профиль! Нормальный человек ничего такого не сказал бы!

- Что ты, я живу у самого забора, и никого не интересуют наши разбитые дороги, закрытые школы, больницы и некурсирующие автобусы. Сиди в мире своих фантазий и подумай головой, показательный урок лицемерия, Латгалия вдруг заинтересовала!

- О, как раз надо будет съездить!

- Я, кстати, сегодня об этом думала, что могло такое быть - люди отменяют бронирование в тех краях. Понять можно. Я уж тогда лучше поеду отдыхать в другой конец Латвии.

- Приезжайте к нам в Лиепаю!

- А вы бы сами поехали отдыхать в домик, где каждый день надо получать оповещения о вероятном падении дронов? Люди хотят отдохнуть, и это естественно, а не думать ещё и о войне. Может быть, мы привыкнем, как и украинцы, к этой информации и не будем так волноваться.

- Мне бы хотелось поехать. Единственное, что меня пугает, это что, например, поезд остановится где-нибудь "посреди нигде" (на чужой станции, в лесу) и я не буду знать, что делать дальше. Если бы пришло оповещение, наверняка неуютно стало бы.

- Ну, не знаю, я там никакого стресса не ощущаю, люди уже зафантазировались и сами себя запугивают!