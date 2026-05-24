Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Редакция PRESS 24 мая, 2026 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Лигия жалуется на то, что в момент, когда Латгалии сильнее всего нужна поддержка, люди якобы боятся туда ехать и отменяют бронирование номеров в гостевых домах. Из-за чего страдает бизнес и экономика региона в целом.

"Люди якобы боятся ехать в Латгалию из-за дронов, рассказывают, что в Латгалии в гостевых домах отменяют бронирование. Если это и в самом деле так, то вот это точно превосходная поддержка от нелатгальцев в самый сложный момент - на словах в лесу, а на деле - за печкой", - пишет она, беспокоясь о своём крае.

В комментариях люди делятся личным опытом, своими опасениями и переживаниями. Кто-то выражает поддержку, а для кого-то отмена поездок в Латгалию в неспокойное время вполне понятна.

- Пусть боятся, ведь для рижан это какая-то история, которая становится для нас повседневностью. Нет, мы тут не умираем! Но многим очень трудно понять, что и в Латгалии мы можем жить хорошо, и теперь вокруг этого всего и об этом всём - государство нас бросило.

- Государство не может нас бросить, ведь мы и есть Государство :) и у нас такие же точно права, как и у остальных!

- Моя коллега отменила 2-дневную экскурсию в Краславу, потому что многие родители сказали, что не пустят детей. Есть и решение самоуправления, что такие экскурсии (в Латгалию) в данный момент недопустимы (на 2 дня). Я согласна, что жизнь продолжается. Я согласна, что иногда страшно. Я согласна, что на государственном уровне это вообще не решается (хотя бы одинаковые для всех алгоритмы действия в случае угрозы). У нас в школе, в Сигулде, конечно, было внеочередное собрание, всё обговорили, как действовать, если вдруг... Но экскурсии порекомендовали планировать пока в другие районы. Два класса, например, в Алуксне поехали, потому что родители проголосовали, что пустят детей. Многое зависит и от отношения родителей, от их действий.

- Самый сильный страх - что уничтожат имущество, которое мы годами своими руками строили и за которым ухаживали. Страховая компания ничего не покрывает, государство тоже никакой ответственности на себя не берёт. Но жизнь идёт, и мы не сидим в подвалах.

- Для равновесия: класс моего сына только что вернулся из 2-дневной экскурсии в Даугавпилс. Было ли мне неуютно его отпускать? Да, было. Но мне неуютно и дома, потому что, если будет рушиться, то не только в Латгалии. Но, как полноправный нелатгалец, хочу добавить, что такой кипиш и требование поддержки, угроза результатами выборов и т.д. никому не на пользу. Частично могу этот настрой понять, но это не здорово. Латвия НАСТОЛЬКО МАЛА, что мы тут совершенно точно - все в одной лодке.

- Как будто Латгалия когда-то кому-то была нужна. Всегда в роли падчерицы.

- Очень надеюсь, что это фейковый профиль! Нормальный человек ничего такого не сказал бы!

- Что ты, я живу у самого забора, и никого не интересуют наши разбитые дороги, закрытые школы, больницы и некурсирующие автобусы. Сиди в мире своих фантазий и подумай головой, показательный урок лицемерия, Латгалия вдруг заинтересовала!

- О, как раз надо будет съездить!

- Я, кстати, сегодня об этом думала, что могло такое быть - люди отменяют бронирование в тех краях. Понять можно. Я уж тогда лучше поеду отдыхать в другой конец Латвии.

- Приезжайте к нам в Лиепаю!

- А вы бы сами поехали отдыхать в домик, где каждый день надо получать оповещения о вероятном падении дронов? Люди хотят отдохнуть, и это естественно, а не думать ещё и о войне. Может быть, мы привыкнем, как и украинцы, к этой информации и не будем так волноваться.

- Мне бы хотелось поехать. Единственное, что меня пугает, это что, например, поезд остановится где-нибудь "посреди нигде" (на чужой станции, в лесу) и я не буду знать, что делать дальше. Если бы пришло оповещение, наверняка неуютно стало бы.

- Ну, не знаю, я там никакого стресса не ощущаю, люди уже зафантазировались и сами себя запугивают!

 

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать