Семья Звайгзне с тремя детьми, двое из которых школьного возраста, переехала в Ригу в 2023 году. «Первое впечатление, когда Кевин и Лукас начали учиться в Латвии, было такое: здесь все совсем не так, как в Швеции. В Латвии к процессу обучения предъявляются более строгие требования даже к самым незначительным вещам. Мы не привыкли к тому, что детей ругают, например, за то, что они забыли ручку дома. Может быть, меня самого когда-то за это ругали, но для моего младшего сына Лукаса это было переживание», — говорит Иво Звайгзне.

Семья Звайгзне признает, что ребенку не хватает времени на адаптацию к школе, поэтому сотрудничество родителей со школой очень важно. С тем, что знания латышского языка недостаточны, согласились преподаватель латышского в Царникавской средней школе Лидия Домбровска и завуч Байба Нелсоне.. Дети часто говорят на латышском непонятно. Словарный запас скудный. Кроме того, сравнение оценок, полученных за границей, не всегда соответствует реальной ситуации.