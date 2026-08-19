Семьям, планирующим вернуться в Латвиб из-за границы, эксперты рекомендуют своевременно и целенаправленно сосредоточиться на изучении латышского языка — как самостоятельно, так и в языковых школах диаспоры, а также не волноваться, если при сопоставлении полученного за границей образования им придется начинать обучение в Латвии с более низкого уровня, пишет LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.
Семья Звайгзне с тремя детьми, двое из которых школьного возраста, переехала в Ригу в 2023 году. «Первое впечатление, когда Кевин и Лукас начали учиться в Латвии, было такое: здесь все совсем не так, как в Швеции. В Латвии к процессу обучения предъявляются более строгие требования даже к самым незначительным вещам. Мы не привыкли к тому, что детей ругают, например, за то, что они забыли ручку дома. Может быть, меня самого когда-то за это ругали, но для моего младшего сына Лукаса это было переживание», — говорит Иво Звайгзне.
Семья Звайгзне признает, что ребенку не хватает времени на адаптацию к школе, поэтому сотрудничество родителей со школой очень важно. С тем, что знания латышского языка недостаточны, согласились преподаватель латышского в Царникавской средней школе Лидия Домбровска и завуч Байба Нелсоне.. Дети часто говорят на латышском непонятно. Словарный запас скудный. Кроме того, сравнение оценок, полученных за границей, не всегда соответствует реальной ситуации.
Учителя говорят, что могут разработать самые разные учебные планы, но необходимо большее участие родителей и семьи. Хотя каждому ребенку-реэмигранту предоставляется два дополнительных часа в неделю для изучения латышского языка, этого далеко не достаточно. В школе часто приходится разрабатывать отдельные учебные программы для детей-реэмигрантов, чтобы они могли изучать как текущий, так и предыдущий учебный материал.
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