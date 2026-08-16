«Меня на этой неделе больше всего рассердила цитата Козловскиса о том, что «мы этот план «Рижской дуги» никуда не отбросили», но ясно, что первый этап таков, каков он есть. Никакого второго этапа не будет. Никогда. Эта «золотая свая» на Даугаве у нас простоит ещё сто лет. Если кто-то воображает, что мы сделаем вариант, проходящий через Латвию, а потом на втором этапе пристыкуем Ригу, то второго этапа не будет. Когда кто-то справится (если справится) с первым этапом, то так проект и будет выглядеть. Никто не будет возиться со вторым», — прогнозирует журналист TV3 Иво Буткевич.

Что касается airBaltic, то участники подкаста прежде всего рекомендуют страховать свои рейсы на случай их отмены.

Если авиакомпания будет объявлена банкротом, то главной целью государственной политики будет «мягкая посадка». В данный момент Латвия как никогда близка к тому, чтобы потерять авиакомпанию. Которая иностранным инвесторам тоже не так чтобы очень нужна.