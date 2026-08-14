«Почти 4 часа утра. Латгалия. Оповещение о реальной воздушной угрозе. По тревоге военные по оперативным каналам поднимают мэров городов, те в свою очередь работников комиссии по гражданской обороне! Где-то в ветках социальных сетей уже проскакивает информация от жителей о возможных взрывах. Тем временем с мэрами военные на постоянной связи и делятся информацией о своих действиях — подняты истребители, вокруг крупных населенных пунктов усиленно работают расчеты ПВО.
Члены твоей семьи, особенно это важно для самого младшего — в 4 утра проводят урок — по получению такого сигнала ты должен одеться и идти вместе в коридор, по дороге успокаивая его, что все хорошо. Одновременно, что все хорошо и ситуация контролируется ты сообщаешь и жителям в своих профилях социальных сетей!
Военные отработав сбитие дрона об этом сообщают мэрам! Следует отмена воздушной угрозы и ты можешь об этом рассказать всем своим горожанам. Не спокойна не только твоя семья! Ведь теперь твоя семья весь твой город. Проводится опрос членов комиссии по гражданской обороне и ты убеждаешься, что дрона в городе не было, каких либо угроз или ущерба нет. У всех появляется возможность до утра еще пару часов поспать, что конечно после столь резкого выплеска адреналина сделать уже достаточно сложно. Ты начинаешь думать о том, что это происходит тут, а где-то там министры отвечающие за деньги на Латгалию спят!
И вот когда они просыпаются, такое ощущение, что как в той самой игре — просыпается мафия! Деньги которые предусмотрены на Латгалию они начинают делить на всех, и в первую очередь на себя! Хотят быть Латгалией! Называют себя Латгалией! И считают что вообще вся Латвия это одна большая Латгалия!
Так и живем! Когда проблемы — это там у вас! Когда распределять деньги и проекты — у вас не безопасно! И лодки оказывается две!», — возмущен мэр.
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