Члены твоей семьи, особенно это важно для самого младшего — в 4 утра проводят урок — по получению такого сигнала ты должен одеться и идти вместе в коридор, по дороге успокаивая его, что все хорошо. Одновременно, что все хорошо и ситуация контролируется ты сообщаешь и жителям в своих профилях социальных сетей!

Военные отработав сбитие дрона об этом сообщают мэрам! Следует отмена воздушной угрозы и ты можешь об этом рассказать всем своим горожанам. Не спокойна не только твоя семья! Ведь теперь твоя семья весь твой город. Проводится опрос членов комиссии по гражданской обороне и ты убеждаешься, что дрона в городе не было, каких либо угроз или ущерба нет. У всех появляется возможность до утра еще пару часов поспать, что конечно после столь резкого выплеска адреналина сделать уже достаточно сложно. Ты начинаешь думать о том, что это происходит тут, а где-то там министры отвечающие за деньги на Латгалию спят!