«5% недостаточно», — сказал Кулбергс, напомнив, что Латвия является внешней границей ЕС. Латвия использует свои расходы на оборону не только для укрепления национальной безопасности, но и для обеспечения безопасности всей Европы.
«Мы заимствуем очень дорогой ресурс, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для Европы», — сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование, учитывая их географическое положение и уровень угрозы.
Кулбергс призвал Европейский союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», — сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность.
Отвечая на вопрос, как обеспечить дополнительное финансирование для обороны, Кулбергс отверг возможность повышения налогов. Он сказал, что сначала нужно сократить лишние расходы, закрыть бюджетные «дыры» и искать новые источники экономики. Кулбергс утверждает, что ежегодно в бюджет можно было бы получать дополнительно 100, 200 или 300 миллионов евро, однако конкретных мер по обеспечению таких доходов не назвал.
Кулбергс сказал, что активно отстаивает этот вопрос в Евросовете, сотрудничая со странами Балтии, Польшей, Румынией, Финляндией и Швецией. По его мнению, европейское финансирование обороны должно направляться туда, где больше угроза, а не распределяться равномерно между всеми странами-участницами.
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