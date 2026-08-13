«Мы заимствуем очень дорогой ресурс, чтобы обеспечить безопасность не только для себя, но и для Европы», — сказал Кулбергс. По его мнению, страны восточного фланга должны получать иное финансирование, учитывая их географическое положение и уровень угрозы.

Кулбергс призвал Европейский союз помогать странам восточного фланга не только финансированием обороны, но и инвестициями и развитием экономики. «Сильная безопасность может быть только при сильной экономике», — сказал он, добавив, что одних займов недостаточно, поскольку необходимо развивать и местное производство, и оборонную промышленность.