-Перекресток Gertrudes / Satekles, переходящая в Valmieras.
Тут теперь обновление. Если ехать по Гертрудес и внезапно, по старой привычке, захотеть повернуть налево, то теперь это тут не удастся.
Светофор постоянно горит красным для этой полосы, все приехавшие ждут некоторое количество минут и или разворачиваются (кто желает соблюсти правила проезда перекрёстка) или же, отчаявшись, прут на красный.
Естественно, никаких знаков, предупреждающих заранее о данной изменённой ситуации, никто никуда не повесил.
Будьте внимательны, не исключены ловушки от надзирающих органов.
Комментаторы обсудили новинку и не поняли юмора:
-кирпич висит а направление нарисовано налево
-А зачем тогда вообще полосу оставили, туда ведь общественный транспорт с Гертрудес не поворачивает?
-Вижу цель — не вижу препятствий, там давно обещали тоннель под железнодорожными путями. Надо пробиваться !!!
-какая то смесь знака движение прямо по полосам и полос с разметкой направо и налево….
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