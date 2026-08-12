Тут теперь обновление. Если ехать по Гертрудес и внезапно, по старой привычке, захотеть повернуть налево, то теперь это тут не удастся.

Светофор постоянно горит красным для этой полосы, все приехавшие ждут некоторое количество минут и или разворачиваются (кто желает соблюсти правила проезда перекрёстка) или же, отчаявшись, прут на красный.