Бывший министр добавил, что была достигнута договоренность с польской компанией о том, что эти дроны-перехватчики могут быть оснащены взрывчатыми веществами, боеприпасами, адаптированными именно для этих дронов, для их размещения на границе.

«Таким образом, эта проблема была известна с самого начала, ничего здесь не было «забыто», над этим работали», — сказал Спрудс, отметив, что НВС совместно с Государственным центром оборонной логистики и закупок было поручено прийти к конкретному решению.

Спрудс добавил, что после произошедшего в марте инцидента с дронами он распорядился, чтобы в апреле на границе были размещены оснащенные дроны-перехватчики. «Очевидно, это потребовало еще некоторого времени, но я очень надеюсь, что сейчас эти дроны-перехватчики уже размещаются в большом количестве», — сказал депутат.