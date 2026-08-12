Чтобы добраться до очагов возгорания, спасатели открывали технические люки. Незадолго до 2:00 пожар удалось локализовать, после чего продолжились разбор конструкций и проливка.

Еще один вызов поступил около 22:00 на улицу Праулиенас в Риге. В десятиэтажном жилом доме загорелся мусорный контейнер на первом этаже, а затем огонь распространился по мусоропроводу до десятого этажа. Пожарные эвакуировали восемь человек и после тушения проветрили помещения.