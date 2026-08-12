Вызов на улицу Даугавгривас поступил около 22:00. На месте работали 30 пожарных, семь автоцистерн и две автолестницы.
Чтобы добраться до очагов возгорания, спасатели открывали технические люки. Незадолго до 2:00 пожар удалось локализовать, после чего продолжились разбор конструкций и проливка.
Еще один вызов поступил около 22:00 на улицу Праулиенас в Риге. В десятиэтажном жилом доме загорелся мусорный контейнер на первом этаже, а затем огонь распространился по мусоропроводу до десятого этажа. Пожарные эвакуировали восемь человек и после тушения проветрили помещения.
В Платонской волости Елгавского края спасатели также работали на месте столкновения грузового и легкового автомобилей. Одному человеку помогли выбраться из легковушки и передали медикам, водитель грузовика покинул кабину самостоятельно.
Всего за минувшие сутки VUGD получил 54 вызова — семь на тушение пожаров, 35 на спасательные работы и 12 ложных.
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