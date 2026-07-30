— Сегодня все больше людей работают на себя: косметологи, парикмахеры, консультанты, дизайнеры… И многие из тех, кто выбрал быть самозанятым, признаются, что налоги и отчетность становятся для них настоящей головной болью. Может ли банк как-то облегчить эту сторону бизнеса?

— Конечно. Мы очень часто слышим от клиентов одну и ту же фразу: «Я хочу заниматься своей работой, а не бухгалтерией». И это вполне понятно. Человек открывает свое дело, чтобы зарабатывать на том, что умеет и любит делать, а не для того, чтобы изучать налоговое законодательство и следить за отчетами.