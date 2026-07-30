— Сегодня все больше людей работают на себя: косметологи, парикмахеры, консультанты, дизайнеры… И многие из тех, кто выбрал быть самозанятым, признаются, что налоги и отчетность становятся для них настоящей головной болью. Может ли банк как-то облегчить эту сторону бизнеса?
— Конечно. Мы очень часто слышим от клиентов одну и ту же фразу: «Я хочу заниматься своей работой, а не бухгалтерией». И это вполне понятно. Человек открывает свое дело, чтобы зарабатывать на том, что умеет и любит делать, а не для того, чтобы изучать налоговое законодательство и следить за отчетами.
Поэтому мы предлагаем решение, которое значительно упрощает жизнь самозанятым людям, которые являются плательщиками налога на микропредприятия. Речь идет о счете доходов хозяйственной деятельности — SDI-счете.
— В чем его главное преимущество?
— В простоте. Когда человек пользуется таким счетом, большая часть налоговых формальностей происходит автоматически. Не нужно сидеть с калькулятором, переживать, правильно ли рассчитан налог, не пропущен ли срок платежа или подачи декларации.
Система работает совместно со Службой государственных доходов. После поступления средств на счет банк автоматически резервирует необходимую сумму налога и перечисляет ее государству. Таким образом человек избавляется от множества рутинных операций и может сосредоточиться на своей работе.
— То есть фактически банк берет на себя часть функций бухгалтера?
— Можно сказать и так. Конечно, каждый предприниматель сам отвечает за свой бизнес, но SDI-счет существенно снижает административную нагрузку. Для многих людей это означает меньше стресса, меньше риска допустить ошибку и гораздо больше времени на клиентов и развитие своего дела.
Сегодня ставка налога для микропредприятия составляет 25%. Эта сумма автоматически удерживается с поступающих на SDI-счет платежей и перечисляется в государственный бюджет. Вся информация о произведенных расчетах доступна в Системе электронного декларирования, где в любой момент можно посмотреть соответствующие отчеты.
— Насколько сложно открыть такой счет?
— Все максимально просто. Это можно сделать дистанционно или посетив любой центр обслуживания клиентов Industra Bank. Наши офисы работают в Риге, Елгаве, Лиепае, Вентспилсе и Даугавпилсе. Если у человека возникают вопросы, наши специалисты всегда готовы помочь и подробно объяснить порядок оформления.
Быть ближе к людям
— Насколько я знаю, банк также продолжает обслуживать украинских беженцев на особых условиях?
— Да, это так. Мы понимаем, насколько важно людям, которые были вынуждены покинуть свой дом, быстро получить доступ к базовым финансовым услугам. Поэтому для украинских беженцев, проживающих в Латвии, действует упрощенный порядок открытия счета.
Рассмотрение заявки, открытие и обслуживание счета (в течение первых 12 месяцев) предоставляются бесплатно. Также бесплатно оформляется и обслуживается дебетовая карта Mastercard Debit.
Для оформления достаточно обратиться в любой центр обслуживания клиентов банка с украинским паспортом и документами, подтверждающими статус беженца в Латвии.
— Сейчас многие банки стремятся максимально перевести обслуживание в онлайн-формат и постепенно сокращают личное общение с клиентами. Вы тоже идете по этому пути?
— Мы считаем, что современные технологии должны помогать людям, а не заменять человеческое общение. Да, цифровые сервисы необходимы, и мы активно их развиваем. Но при этом убеждены, что личный контакт остается важнейшей частью банковского обслуживания.
У нас клиент всегда может прийти в отделение, поговорить со специалистом, задать вопросы и получить понятные ответы. Более того, в некоторых случаях наши сотрудники сами выезжают к клиентам для встреч.
— То есть вы делаете ставку именно на персональный подход?
— Абсолютно. Многие наши клиенты знают сотрудников банка по именам, а сотрудники хорошо знают своих клиентов и особенности их бизнеса. Такое доверие невозможно построить только через электронную переписку или чат-боты.
На мой взгляд, именно индивидуальное отношение сегодня становится одним из самых ценных преимуществ. Технологии развиваются очень быстро, но потребность в человеческом общении, внимании и профессиональном совете остается неизменной. Поэтому мы стараемся не просто предоставлять банковские услуги, а быть для клиента надежным партнером, который помогает решать финансовые вопросы максимально удобно и комфортно.
Общение – это ценность
— Если человек решил стать вашим клиентом, насколько сложна эта процедура?
— Сегодня мы постарались сделать ее максимально удобной. Если человек ценит свое время и не хочет специально ехать в отделение, стать клиентом банка можно удаленно. Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись (иногда устройство с камерой — компьютер, планшет или смартфон). Наш сотрудник свяжется с клиентом и поможет пройти все необходимые этапы и ответит на возникающие вопросы.
— А если человек предпочитает личное общение?
— Такая возможность тоже есть. Более того, многие наши клиенты именно так и поступают. Достаточно позвонить нам и выбрать удобное время для визита в центр обслуживания клиентов. Можно также оставить заявку на сайте, после чего сотрудник банка сам свяжется с вами и поможет согласовать встречу.
Во время визита мы вместе оформим все необходимые документы для открытия счета. Единственное, о чем нужно помнить, — взять с собой документ, удостоверяющий личность.
— То есть клиент сам выбирает наиболее удобный для себя способ?
— Именно так. Кто-то предпочитает решить все вопросы дистанционно за несколько минут, а кому-то важно лично встретиться со специалистом, задать вопросы и получить консультацию. Мы считаем, что современные банковские услуги должны быть не только технологичными, но и удобными для каждого клиента, поэтому предлагаем оба варианта.
Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.
Справка. Industra Bank основан латвийскими предпринимателями и сосредоточен на обслуживании малых и средних предприятий Латвии. На конец 2025 года объем выданных банком кредитов превысил 175 млн. евро, а объем вкладов клиентов приблизился к отметке в 300 млн. евро.
Сегодня у банка более 16 тысяч клиентов, центры обслуживания работают в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Елгаве. Стать клиентом банка и пользоваться его услугами можно также дистанционно, независимо от места нахождения.
Информация о банке: https://industra.finance
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