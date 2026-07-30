Первые культурные формы, появившиеся около тысячи лет назад в Западной и Центральной Азии, были преимущественно фиолетовыми и жёлтыми. Оранжевая морковь получила широкое распространение значительно позже — в Европе эпохи Возрождения.
Получается любопытный парадокс: фиолетовые корнеплоды, которые сегодня продаются как необычная новинка, исторически старше привычных оранжевых.
Дикий предок был совсем другим
Дикая морковь не напоминала ровные и сочные корнеплоды из супермаркета. У неё был тонкий, жёсткий и светлый корень. Возможно, сначала людей больше интересовали ароматные листья и семена.
Постепенно они начали отбирать растения с более толстыми, мягкими и сладкими корнями. Так морковь превратилась из дикого растения в полноценный овощ.
Ранние культурные сорта отличались не только цветом. Фиолетовая окраска могла покрывать лишь внешние слои, тогда как сердцевина оставалась жёлтой.
Почему морковь стала оранжевой
Цвет зависит от природных пигментов. Фиолетовый создают антоцианы — те же вещества, которые окрашивают чернику и краснокочанную капусту. За оранжевый отвечают каротиноиды, прежде всего альфа- и бета-каротин.
Примерно с XVI века оранжевые корнеплоды всё чаще появляются в европейских письменных источниках и живописи. Селекционеры отбирали растения с ровным цветом, приятным вкусом и высоким содержанием каротиноидов.
Со временем именно этот вариант стал мировым стандартом. Настолько привычным, что остальные цвета начали восприниматься как экзотика.
При чём здесь голландцы
Существует популярная легенда, будто оранжевую морковь специально вывели в честь Вильгельма Оранского и правящей династии Нидерландов.
Прямых доказательств этому нет. Голландские селекционеры действительно сыграли большую роль в распространении оранжевых сортов, однако политическая история, вероятно, появилась позднее и оказалась слишком красивой, чтобы её забыли.
Чёрная морковь не совсем чёрная
Так называют очень тёмную фиолетовую морковь, которая при определённом освещении кажется почти угольной. Её часто путают со скорцонерой, хотя это совершенно разные растения.
Морковь относится к семейству зонтичных и является родственницей петрушки, укропа и сельдерея. Скорцонера принадлежит к семейству астровых — туда же входят одуванчик и подсолнечник.
Под видом белой моркови в интернете иногда показывают пастернак или дайкон. Проще всего заметить подмену по ботве.
Цвет влияет не только на внешний вид
Белая, жёлтая, красная и фиолетовая морковь могут отличаться сладостью, ароматом и плотностью. Многое зависит от конкретного сорта и условий выращивания.
Тёмные корнеплоды способны окрашивать воду, тесто и соседние продукты. В салатах они выглядят особенно эффектно, а при варке иногда придают блюду оттенок, напоминающий свёклу.
Но главный секрет разноцветной моркови в другом. Это не современная попытка сделать обычный овощ модным. Перед нами возвращение старой палитры, которую почти вытеснил один особенно успешный оранжевый вариант.
Сегодня фиолетовая морковь кажется диковинкой лишь потому, что человечество успело забыть, какой она была раньше.
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