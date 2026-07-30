Постепенно они начали отбирать растения с более толстыми, мягкими и сладкими корнями. Так морковь превратилась из дикого растения в полноценный овощ.

Ранние культурные сорта отличались не только цветом. Фиолетовая окраска могла покрывать лишь внешние слои, тогда как сердцевина оставалась жёлтой.

Почему морковь стала оранжевой

Цвет зависит от природных пигментов. Фиолетовый создают антоцианы — те же вещества, которые окрашивают чернику и краснокочанную капусту. За оранжевый отвечают каротиноиды, прежде всего альфа- и бета-каротин.