Однако это не означает, что клеточное содержание автоматически является лучшим вариантом. Исследование сравнивало климатическую и производственную эффективность, но не давало окончательного ответа на вопрос о благополучии птиц.

У работы есть и существенное ограничение: расчёты основаны на данных британских хозяйств за 2009–2010 годы. За прошедшее время технологии, корма и методы содержания кур могли заметно измениться. Учёные также не учитывали применение пестицидов, влияние на биоразнообразие и ряд других экологических факторов.

Авторы говорят о неприятном компромиссе. Системы, которые кажутся более гуманными для животных, могут требовать больше земли, кормов и самих птиц. А наиболее эффективное производство не обязательно обеспечивает им лучшие условия жизни.