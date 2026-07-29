По расчётам учёных, если бы Великобритания полностью перешла на органические яйца свободного выгула, производство сопровождалось бы выбросами, эквивалентными примерно 2,3 млн тонн углекислого газа. При использовании только клеточных систем показатель составил бы около 1,18 млн тонн — почти вдвое меньше.
Причина оказалась довольно прозаичной. Куры в клетках обычно производят больше яиц при меньших затратах корма и ресурсов. В органических хозяйствах для получения того же количества продукции требуется больше птиц.
Свободный выгул также оказался хуже по таким показателям, как использование земли, закисление окружающей среды и попадание питательных веществ в водоёмы. Кроме того, смертность кур в органических хозяйствах была выше.
Однако это не означает, что клеточное содержание автоматически является лучшим вариантом. Исследование сравнивало климатическую и производственную эффективность, но не давало окончательного ответа на вопрос о благополучии птиц.
У работы есть и существенное ограничение: расчёты основаны на данных британских хозяйств за 2009–2010 годы. За прошедшее время технологии, корма и методы содержания кур могли заметно измениться. Учёные также не учитывали применение пестицидов, влияние на биоразнообразие и ряд других экологических факторов.
Авторы говорят о неприятном компромиссе. Системы, которые кажутся более гуманными для животных, могут требовать больше земли, кормов и самих птиц. А наиболее эффективное производство не обязательно обеспечивает им лучшие условия жизни.
Получается, привычная надпись «органическое» ещё не гарантирует, что продукт во всех отношениях полезнее для природы.
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