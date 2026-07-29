В Детской больнице подчеркивают, что участие приглашенных профессоров в лечении не входит в перечень услуг, оплачиваемых государством. Поэтому сложные операции и внедрение новых методов во многом зависят от общественных пожертвований.

Председатель правления больницы Валц Аболс отметил, что из-за небольшого числа детей в Латвии особенно сложные операции проводятся редко. Для сохранения высокого уровня лечения необходимо сотрудничать с ведущими зарубежными медицинскими центрами, однако не все современные методы и участие лучших специалистов сейчас финансируются из государственного бюджета.