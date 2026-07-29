В операциях участвовали врачи Детской больницы, Немецкого кардиологического центра при берлинской клинике «Шарите» и детской больницы Крамлин в Дублине.
Одному из пациентов, 16-летнему подростку с тяжелой недостаточностью аортального клапана, провели операцию Росса. Аортальный клапан заменили собственным легочным клапаном пациента, а на его место установили донорский.
Этот метод считается особенно подходящим для молодых пациентов. Пересаженный клапан способен расти вместе с организмом, долго сохраняет свои функции и позволяет избежать постоянного приема препаратов, снижающих свертываемость крови.
Второму ребенку провели радикальную коррекцию тетрады Фалло с сохранением легочного клапана.
Вместе с латвийскими врачами работали детский кардиохирург, профессор Йоахим Фотиадис и детский кардиолог, профессор Станислав Овруцкий из берлинской клиники «Шарите». Специалист из Дублина Колин Канаво провел аудит работы перфузионной службы и помог внедрить новые методы.
В больнице также начали применять модифицированную ультрафильтрацию с венозным подключением. Метод помогает стабилизировать баланс жидкости в организме пациента после операции и улучшает качество послеоперационного ухода.
В Детской больнице подчеркивают, что участие приглашенных профессоров в лечении не входит в перечень услуг, оплачиваемых государством. Поэтому сложные операции и внедрение новых методов во многом зависят от общественных пожертвований.
Председатель правления больницы Валц Аболс отметил, что из-за небольшого числа детей в Латвии особенно сложные операции проводятся редко. Для сохранения высокого уровня лечения необходимо сотрудничать с ведущими зарубежными медицинскими центрами, однако не все современные методы и участие лучших специалистов сейчас финансируются из государственного бюджета.
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