Еще три уголовных процесса возбуждены против водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Двух нетрезвых водителей привлекли к административной ответственности — концентрация алкоголя в их организме не превышала 1,5 промилле.
Всего за 24 часа полиция зафиксировала 344 нарушения правил дорожного движения, в том числе 175 случаев превышения скорости. На дорогах страны зарегистрированы 152 аварии, в которых пострадали девять человек. Погибших нет.
Двое людей получили травмы при пожарах автомобилей. Около 10:00 спасатели выехали на улицу Лачплеша в Лиепае, где горели легковая машина и ворота гаража. Пострадавшего до прибытия служб спас прохожий, после чего человека передали медикам.
Около 4:00 ночи в Гайгалавской волости Резекненского края загорелся грузовой фургон. В результате пожара пострадал человек, которого также передали медикам.
Еще один вызов поступил около 10:30 из Рубской волости Салдусского края, где в лесу заблудился человек. Спасатели использовали звуковой сигнал автомобиля и обследовали территорию с помощью беспилотника. Поиски продолжались около трех часов, после чего человека нашли и вывели из леса.
Всего за сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 34 вызова: семь на тушение пожаров, 20 на спасательные работы и семь ложных.
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