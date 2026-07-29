Всего за 24 часа полиция зафиксировала 344 нарушения правил дорожного движения, в том числе 175 случаев превышения скорости. На дорогах страны зарегистрированы 152 аварии, в которых пострадали девять человек. Погибших нет.

Двое людей получили травмы при пожарах автомобилей. Около 10:00 спасатели выехали на улицу Лачплеша в Лиепае, где горели легковая машина и ворота гаража. Пострадавшего до прибытия служб спас прохожий, после чего человека передали медикам.