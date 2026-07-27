Страницу назвали OnlyMarms, что можно перевести как «Только сурки». Там публикуют исключительно приличные ролики: пушистые герои роют норы, бегают по камням, греются на солнце и щиплют листья.
Идея принадлежит биологу Дэниелу Блумстайну из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Его команда много лет наблюдает за сурками, изучает их родственные связи и пытается понять, как животные приспосабливаются к изменениям окружающей среды.
Подписка на необычный аккаунт бесплатная. Желающие могут оставлять чаевые, которые идут на полевые исследования.
Однако запустить страницу оказалось не так просто. OnlyFans потребовал от учёного подтвердить личность и прислать фотографию водительских прав.
Система заметила очевидную проблему: лицо мужчины на документе совершенно не совпадало с мордами животных на видео.
Блумстайну пришлось объяснять, что он не выдаёт себя за сурка и лишь управляет аккаунтом от имени участников научного проекта. После этого страницу всё-таки разрешили открыть.
Пока у OnlyMarms 112 подписчиков, а сумма пожертвований достигла примерно 650 долларов. Для продолжения многолетних наблюдений учёным нужны десятки тысяч.
Финансирование проекта сократилось после урезания государственных расходов на науку при администрации Дональда Трампа. Теперь часть исследовательской программы пытаются спасти животные, которые пока даже не знают, где именно начали карьеру.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.