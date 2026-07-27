Идея принадлежит биологу Дэниелу Блумстайну из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Его команда много лет наблюдает за сурками, изучает их родственные связи и пытается понять, как животные приспосабливаются к изменениям окружающей среды.

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