По словам Боровика, на полигоне проходила выставка вооружений. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил он, не уточняя деталей. Издание «Зеркало недели» сообщает, что на выставке были представители «украинской оборонной индустрии», а место проведения мероприятия было засекречено.

Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о спасательной операции в Киевской области. Президент Украины сообщил, что там в результате российского удара погибли шесть человек. Известно о «десятках пострадавших», написал Зеленский, не став раскрывать какие-либо другие детали.