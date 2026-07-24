Россия днем 24 июля нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. Украинские СМИ со ссылкой на основателя компании — производителя оборонной продукции First Contact Валерия Боровика пишут, что российские военные нанесли удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.
По словам Боровика, на полигоне проходила выставка вооружений. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил он, не уточняя деталей. Издание «Зеркало недели» сообщает, что на выставке были представители «украинской оборонной индустрии», а место проведения мероприятия было засекречено.
Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о спасательной операции в Киевской области. Президент Украины сообщил, что там в результате российского удара погибли шесть человек. Известно о «десятках пострадавших», написал Зеленский, не став раскрывать какие-либо другие детали.
Киевская областная военная администрация сообщила, что, по предварительной информации, российские военные нанесли удар «по частному полигону, где проходило мероприятие». Есть погибшие и раненые, сообщил врио главы ОВА Руслан Олийник, добавив, что детали произошедшего выясняются.
«Униан» сообщает, что 24 июля в Киевской области проходила выставка «Армада», на которой были представлены «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз». Анонс выставки был опубликован в открытом доступе.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале написал, что в городе объявлена ракетная опасность и призвал жителей находиться в укрытиях. Данные о последствиях удара Кличко на момент публикации новости не сообщил. УНИАН пишет со ссылкой на мониторинговые проекты, что днем 24 июля по столице Украины выпустили около 10 ракет «Циркон».
Шесть человек погибли и более 20 ранены в результате удара ВСУ по Кирову
Шесть человек погибли, 26 получили ранения в результате удара Украины на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Вооруженные силы Украины утром 24 июля атаковали в Кирове военный завод «Авитек». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные ударили по «одному из важнейших военных предприятий» в Кирове. По данным Украины, на заводе производят зенитные управляемые ракеты.
Украина 24 июля нанесла один из самых массированных ударов по регионам России за год. В частности, украинские военные атаковали склады Wildberries в Петербурге, Ленинградской области и Симферополе, произошли масштабные пожары.
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