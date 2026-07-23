Домбрава отметил, что они с эстонским коллегой единодушны — вызовы безопасности в Балтии становятся все сложнее, поэтому тесное сотрудничество между странами имеет существенное значение, и только сообща можно обеспечить безопасность Балтийского региона и крепкую внешнюю границу Европейского союза.

Таро во время встречи подчеркнул, что Латвия не только ближайший сосед Эстонии, но и один из самых надежных союзников.