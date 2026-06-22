Отъем ваших персональных пенсионных накоплений — это легально: юрист

-Читая решение, я медленно впадал в недоумение. Я специально изучал ситуацию со специальным бюджетом, которую анализировал Конституционный суд, и был удивлен поверхностностью анализа.

Постараюсь кратко о сложном. Правительство взяло ваши персональные деньги из 2-го пенсионного уровня и слило их в общий котел первого.

Суд посчитал, что это не противоречит нормам Конституции, потому что, мол, какая разница: ваш вклад все равно будет учтен при назначении пенсии, просто выпавшие деньги из персонального второго уровня будут заменены выплатами из первого (солидарного). Баланс не нарушен, ваше право на пенсию тоже. А это имело легитимную цель — позволило провести реформу выплат подоходного налога в другом бюджете — основном.

На самом деле этот бухгалтерский фокус был проведен вот для чего.

Есть два бюджета: общий и специальный.

Специальный бюджет — это ВАША персональная страховка (на пенсию, на безработицу и ряд других выплат), которую вы оплачиваете, внося социальный налог. Закон ЗАПРЕЩАЕТ смешивать деньги основного бюджета и специального.

Деньги 2-го пенсионного уровня формально НЕ бюджетные деньги. Они ВАШИ. Перекидывание средств из 2-го пенсионного уровня формально сливает ваши деньги и делает их бюджетными.

Этот фокус позволил на бумаге снизить дефицит общего бюджета, формально увеличив специальный.

То есть правительство получило легальное право занять больше для покрытия дефицита основного бюджета и показать Европейской комиссии и другим контролирующим органам, что приемлемый дефицит ОБЩЕГО бюджета (основной плюс специальный) соблюден.

Но теперь главное. Считается, что основной и специальный бюджеты — несообщающиеся сосуды. Однако это не так, и этого не учел Конституционный суд.

Юрист Елизавета Кривцова добавляет: "Да, аргумент, что формула расчёта индивидуальной пенсии не меняется - это замыливание. Все знают, что общего бюджета скоро будет не хватать. И тогда будет принято разумное решение - поменять формулу, и суд снова скажет ок - надо же как-то сбалансировать расходы и доходы. Но другой аргумент более убедительный - это всего 1% и пропорция отчислений во 2й уровень остаётся в коридоре допустимого. То есть краткосрочно уменьшение на 1% допустимо, а долгосрочно - суд не оценивает, оставляя это политикам".