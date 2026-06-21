Хотдог, кебаб и поке — показатели неравенства: как еда высвечивает проблемы в обществе

"Социальное неравенство отлично показывают стенды общественного питания на Латвийской молодёжной олимпиаде - за кебабами и мисками с поке за 10+ евро - очередь из краёв под Ригой, а в Narvesen хотдоги за 2,60 покупает в основном молодёжь из малых сельских краёв. Так быть не должно!" - пишет он.

Не очень понятно, правда, откуда автор поста определил, кто именно откуда родом и почему кебабы и поке такие дорогие - в столице есть места, где эта еда стоит как минимум наполовину дешевле, хотя не факт, что спортсменам удобно туда добираться. Кстати, на всякий случай разъясняем: поке - это салат из рыбы/морепродуктов и овощей, национальное блюдо гавайской кухни.

Пост, однако, активно обсуждали - в комментариях отметился мэр Валкского края Вентс Арманд Крауклис, написавший: "Увы, в Латвии нет региональной политики. Особенно в последние четыре года. И пока так будет - разница в доходах самоуправлений и населения будет только расти. Это грустная реальность. Увы, Кулбергс тоже этого не понимает. При первой беседе как-то обиделся, что я об этой ситуации заговорил".

А дальше затеялся интересный обмен мнениями:

- Региональной экономики как таковой в латвийском масштабе вообще не может быть, в регионах нет специализации как таковой, в экономике есть Рига и остальная Латвия, нынешнее административное деление основано не на экономике, а на истории.

- Насколько мне известно, всем детям оплачивали 3-разовое питание, так что кебаб и/или хот-дог - это была собственная "экстра" для каждого. Как вы планируете вводить равенство, чтобы все дети могли тратить 10+ евро? Отнять и поделить?

- Тема несомненно жёсткая. В разных пунктах проведения соревнований наверняка были разные ситуации. Все легкоатлеты два дня стояли в одной и той же очереди в столовую и отоваривали те же самые талоны. Ситуация в стране - да, но не на этом мероприятии.

- Всегда были состоятельные и менее состоятельные. Если бедняки из сельской местности могут позволить себе хот-дог и колу из Narvesen, а не одни только домашние бутерброды, значит, мы живём неплохо.

- Ну уж не рассказывай глупости, нет такого, чтобы под Ригой - все состоятельные, а на селе - все бедные. И те, и те есть и тут, и там. Разве что, может быть, из сельских регионов участвует молодёжь из всех социальных слоёв, а из-под Риги - нет?

- Есть какое-то доказательство этого? Я три года бывал на чемпионате ČēČē (бывший чемпионат ZZ), такого там точно не существует.

- Да, ну ужас что. Я из своего Пририжья приехала сегодня, делала покупки в Stockman, но так нельзя - а вдруг мимо на автовокзал шёл кто-нибудь из латгальской глубинки и не мог там себе ничего позволить.

- Может, речь скорее о том, что молодёжь в регионах более ответственно относится к деньгам и не покупает миску поке за 10+ евро? Где сказано, что они не могли бы себе этого позволить?

- Мой ребёнок стоял бы у тушёной капусты, салата из огурцов и помидоров. Были бы бутерброды с килькой, раскупил бы сразу. Потому что у меня подозрение - не знает, что такое миска поке, и кебабов никогда не ел. Не знаю, насколько в социальном плане, но определённо показывает, каковы привычки в еде дома.

- Ну, не знаю, я могу на обед потратить 10+, но никогда не приходило в голову стоять в очереди за миской поке или за кебабом. Это какое-то прогрессивное блюдо для столичной элиты?

- Ты что, коммуняка?

- Почему так не должно быть? Социализма хочется? Рига и без того кормит село, хватит.

- Миски с поке... Что это за зверь? Разве молодёжь из провинции знает, что это такое? Кебаб - это, видимо, то, что мусульмане готовят. Фу, зачем за этим в очереди стоять?

- Хорошо, и каков твой план, чтобы изменить это неравенство взмахом волшебной палочки?

- Тут несколько моментов: Рига - непропорционально большой центр, поэтому темпы развития другие, в Эстонии и Литве более равномерно, второе - уровень образования на селе, ситуация довольно жуткая, люди на селе апатичны (не все), мало кто интересуется чем-то дальше своего носа, у молодёжи мало возможностей.

- Люди в регионах десятки лет голосовали за индивидов, которые в принципе не делали абсолютно ничего для развития экономики. Вот и результат.

- Когда я жил в деревне и каждый день жрал мясо, сыр и яйца, то мне, б..., сосиска с кетчупом и сыром казалась п*здец каким лакомством. Это дерьмовая еда для горожан, напичканная химией, которая ощущается как наркотики.

- Сами же и виноваты, не вполне продуктивны, родители работают недостаточно. Это я злобно иронизирую.

- Почему так не должно быть? Из написанного другими понимаю, что детей организованно кормят. С этим всё норм. Значит, не должно быть так, чтобы одни были богаче, а другие беднее? Только 36 лет назад мы избавились от государства, где так было - по крайней мере, теоретически. Мне что-то не хочется назад. Вам хочется?

- Соглашусь. Такого расслоения между детьми быть не должно.