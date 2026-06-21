Какой будет погода в Янов день? Синоптики уточнили прогноз

В целом погода в праздничную неделю будет переменчивой: начало будет сравнительно ясным и тёплым, а во вторую половину недели к Латвии ненадолго приблизится циклон, поэтому количество осадков увеличится. Ветер будет не сильнее умеренного, днём максимальная температура воздуха на большей части территории страны превысит +20 градусов.

В понедельник ожидается преимущественно ясная, солнечная погода. По-прежнему будет дуть слабый ветер, столбик термометра поднимется до +21-26 градусов, в прибрежных районах будет примерно на градус прохладнее. Ночью и утром местами в западных районах образуется туман.

Во вторник, в день Лиго, предположительно, будет сухо, в ночь на среду местами пройдут дожди. Так как будет слабый ветер, в Янову ночь кое-где в западных районах образуется туман.

Днём в Янов день местами также ожидаются небольшие дожди, переменная облачность. Ночи будут прохладными - от +10 до +15 градусов, зато днём температура воздуха ожидается в основном в пределах от +19 до +24 градусов.

Затем к Латвии приблизится циклон, вследствие чего в четверг дождь ожидается на обширной территории, однако после этого ситуация изменится и в самом конце недели снова будет сухо.