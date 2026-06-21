Давно пора! Рижская дума займётся ремонтом тротуаров в Пардаугаве и перекрёстка в центре

С 1 июля планируется обновить покрытие тротуаров на ул. Ивес и Звардес общей площадью 1418 кв.м, стоимость работ - 220 тысяч 070 евро без НДС.

Обновят также тротуары на участке ул. Шампетера от ул. Засулаука до ул. Руцавас. Общая площадь покрытия - 1315 кв.м, стоимость работ - 98 тысяч 890 евро без НДС.

Начнут обновлять покрытие и на тротуарах участка ул. Кулдигас от ул. Вилипа до ул. Грегора, где оно особенно сильно разрушено. Площадь тротуарного покрытия - 2760 кв.м, его замена обойдётся в 196 тысяч 806 евро без НДС.

Самый маленький "фронт работ" - на участке ул. Атпутас от ул. Магоню до ул. Маза Нометню, где будут обновлены всего 554 кв.м покрытия, на это уйдёт 57 тысяч 384 евро без НДС.

Работы по благоустройству перекрёстка ул. Дзирнаву и Слокас начнутся 3 июля, их планируется завершить 24 июля. На это время на перекрёстке будет закрыто полностью движение транспорта. Движение пешеходов будет ограничено и организовано по временным маршрутам.

В связи с закрытием перекрёстка на некоторых участках окружающих улиц будет временно введено двухстороннее движение. Это ул. Сколас от ул. Дзирнаву до ул. Элизабетес и от ул. Лачплеша до ул. Дзирнаву, а также ул. Дзирнаву от ул. Сколас до ул. Кришьяня Валдемара.

Перекрёсток благоустраивается в рамках работ по ремонту ул. Дзирнаву.