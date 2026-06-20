Затишье в праздники: 24 июня некоторые торговые центры будут закрыты

Итак, все магазины Maxima 23 июня будут открыты до 21 часов, а 24 июня откроются в 10 часов.

Время работы магазинов в сети розничной торговли Rimi будет отличаться в разных торговых точках - оно планируется с учётом потока покупателей в предыдущие годы, но чаще всего на Лиго будет открыто с 8 до 21 часа, а в Янов день с 11 до 22 часов.

В магазинах Lidl время работы тоже меняется: 23 июня они будут работать с 8:30 до 20:30, а 24 июня - с 9 до 22 часов.

Время работы крупных торговых центров будет ещё больше ограничено, а некоторые вообще закроются на 24 июня.

В частности, не будет работать в Янов день торговый центр Rīga Plaza. 23 июня он будет открыт с 10 до 18 часов.

Магазины в торговом центре Domina Shopping 23 июня будут открыты с 10 до 17 часов, 24 июня большинство их будет закрыто. Время работы кинотеатра, предприятий по оказанию развлекательных и других услуг также изменится.

Торговые центры Spice и Spice Home на Лиго открыты с 10 до 18 часов, в Янов день закрываются и откроются только 25 июня в 10 часов.

Akropole Alfa и Akropole Rīga 23 июня будут работать дольше всех перечисленных ТЦ - с 10 до 20 часов, а 24 июня большинство магазинов в них будет закрыто.