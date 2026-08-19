«Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно, считает премьер.
Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставить только идентифицируемым лицам. Пока никакого решения по этому поводу не принято, однако об этом стоит поговорить.
По словам Ринкевича, дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных.
В то же время он подчеркнул, что вопрос о конкретной базе данных еще предстоит обсудить.
Декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных Службы государственных доходов, и для их просмотра не требуется никакой авторизации.
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