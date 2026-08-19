Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставить только идентифицируемым лицам. Пока никакого решения по этому поводу не принято, однако об этом стоит поговорить.

По словам Ринкевича, дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных.