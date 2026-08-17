Большинство укусов происходит в тот момент, когда человек пытается поймать животное, залетевшее в квартиру, или берёт в руки найденную на земле мышь.

В ближайшие недели подобных встреч может стать ещё больше. Сейчас начинается период миграции, и в некоторых чешских городах летучие мыши способны появляться в домах целыми группами.

Причём механизм выглядит почти как маленькое вторжение. Молодая летучая мышь может случайно залететь в квартиру и начать подавать сигналы сородичам. В результате вслед за одним незваным гостем внутри оказываются сразу несколько.