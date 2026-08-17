Только в университетской больнице Пльзеня с начала года профилактическую вакцинацию от бешенства получили уже восемь человек. За весь прошлый год таких пациентов было всего двое.
Ещё заметнее рост оказался в Остраве. С июня врачи зарегистрировали там 15 человек, пострадавших от укусов летучих мышей. Всем им также назначили профилактическую вакцинацию.
При этом специалисты подчёркивают: летучие мыши вовсе не начали охотиться на людей.
Большинство укусов происходит в тот момент, когда человек пытается поймать животное, залетевшее в квартиру, или берёт в руки найденную на земле мышь.
В ближайшие недели подобных встреч может стать ещё больше. Сейчас начинается период миграции, и в некоторых чешских городах летучие мыши способны появляться в домах целыми группами.
Причём механизм выглядит почти как маленькое вторжение. Молодая летучая мышь может случайно залететь в квартиру и начать подавать сигналы сородичам. В результате вслед за одним незваным гостем внутри оказываются сразу несколько.
Особенно хорошо с такими нашествиями знакомы жители Пльзеня, Брно и Либерца.
Если летучая мышь залетела в комнату, специалисты советуют прежде всего не пытаться ловить её голыми руками. Лучше открыть окно настежь, раздвинуть занавески, погасить свет и выйти. Здоровое животное обычно находит выход самостоятельно.
А если всё-таки приходится брать мышь в руки, без плотных перчаток делать этого не стоит.
Бешенство в Чехии встречается крайне редко, но именно летучие мыши остаются возможными переносчиками вируса.
Так что главный совет специалистов выглядит довольно просто: если ночью в квартиру внезапно влетело нечто крылатое, лучше не изображать Бэтмена.
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