И сами лешие, и конные, и пешие, кажется, так и снуют вдали, не очень отдаленной, принимая разные фантастические очертания и тени, по пословице: «Идет лесом — лесу равен, идет лугом — в траве кроется».

И страшно становится, и вместе хорошо на душе. И ноги идут скорее, и усталости не чувствуется, хотя и знаешь, что, нападет злой человек — шатун, а пожалуй, и зверь, никто тебя не только не выручит из их когтей, или, все равно, рук, но даже не увидит. Увидит только месяц, полнолицый, а пожалуй, и с подбитой скулой, но он в этом случае держится русской пословицы:

«Сел на пень и сижу, а что видел — не скажу».