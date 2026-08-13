По оценке организаций, латвийская система здравоохранения уже приблизилась к критической черте. Хроническое недофинансирование, острая нехватка медиков, недостаточные тарифы Национальной службы здравоохранения и растущие очереди угрожают не только доступности лечения, но также экономике, демографии и безопасности страны. Таким образом, проблема давно вышла за рамки одной отрасли и затрагивает способность государства гарантировать жителям предусмотренное Сатверсме право на медицинскую помощь.

«Финансирование здравоохранения — не привилегия отрасли, а необходимое условие безопасности государства, благосостояния и экономического развития. Если и в бюджете следующего года здравоохранение не получит необходимого финансирования, будет все сложнее обеспечивать пациентам своевременное и качественное лечение, удерживать медиков в государственной системе здравоохранения и проводить столь необходимые изменения», — подчеркивает исполняющий обязанности президента Латвийского общества врачей Марис Плявиньш.