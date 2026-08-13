С открытым письмом к высшим должностным лицам государства обратились Латвийское общество врачей (LĀB), Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) и Латвийское общество больниц (LSB).
По оценке организаций, латвийская система здравоохранения уже приблизилась к критической черте. Хроническое недофинансирование, острая нехватка медиков, недостаточные тарифы Национальной службы здравоохранения и растущие очереди угрожают не только доступности лечения, но также экономике, демографии и безопасности страны. Таким образом, проблема давно вышла за рамки одной отрасли и затрагивает способность государства гарантировать жителям предусмотренное Сатверсме право на медицинскую помощь.
«Финансирование здравоохранения — не привилегия отрасли, а необходимое условие безопасности государства, благосостояния и экономического развития. Если и в бюджете следующего года здравоохранение не получит необходимого финансирования, будет все сложнее обеспечивать пациентам своевременное и качественное лечение, удерживать медиков в государственной системе здравоохранения и проводить столь необходимые изменения», — подчеркивает исполняющий обязанности президента Латвийского общества врачей Марис Плявиньш.
Авторы письма предлагают постепенно увеличить расходы на здравоохранение как минимум до 6% ВВП, что соответствует примерно 13–14% консолидированного государственного бюджета. Уже в бюджете 2027 года они требуют предусмотреть средства на повышение минимальных месячных ставок зарплат работников здравоохранения как минимум на 30%.
Представители отрасли отмечают, что поддерживать систему за счет постоянного перераспределения денег между и без того недофинансированными программами больше невозможно. Не решат проблему, по их мнению, и краткосрочные пилотные проекты или реформы, не обеспеченные необходимыми средствами.
Медики призывают правительство принять решения непосредственно в ходе подготовки бюджета, не откладывая их до выборов в Сейм. Каждый потерянный месяц, предупреждают организации, усиливает дефицит медицинских работников и ухудшает доступность помощи для пациентов.
Открытое письмо направлено президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, председателю Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Андрису Кулбергсу, министру финансов Марису Кучинскису и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.
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