«Некоторое время назад моя жизнь перевернулась с ног на голову», — рассказывает победительница. Помимо прочего, ее жилью потребовался серьезный ремонт, и временами казалось, что самостоятельно справиться со всеми проблемами невозможно. Тем не менее надежды на лучшее она не теряла.
Каждый месяц женщина покупала лотерейный билет. Раньше ей удавалось выигрывать по 100–200 евро, однако крупный приз оставался лишь мечтой.
В тот день она уже прошла мимо стойки с лотерейными билетами, но подруга неожиданно сказала: «Не проходи мимо своего счастья!» В итоге женщина вернулась и решила купить билет.
Хотя обычно стирать защитный слой моментальных лотерей ей не нравится, на этот раз она сделала это прямо в магазине. Увидев результат, подруги долго не могли поверить своим глазам. Кассир подтвердила, что билет действительно выигрышный, однако назвать сумму сразу не смогла. Позже выяснилось, что приз составил 250 000 евро.
«Было такое чувство, будто я летаю, — признается победительница. — В один момент я поняла, что справлюсь со всеми трудностями».
По ее словам, выигрыш принес не только финансовую уверенность, но и помог вновь поверить в себя и в то, что в жизни случаются хорошие вещи.
Часть денег женщина собирается потратить на необходимый ремонт, а также исполнить давнюю мечту — больше путешествовать. Сначала она планирует посетить Чехию, Австрию, Словакию и Италию, а затем отправиться и в более дальние поездки.
«У меня такое чувство, что жизнь только сейчас начинается по-настоящему, — говорит она. — Трудный период остался позади, и я чувствую, что действительно заслужила эту возможность».
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