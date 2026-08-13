Хотя обычно стирать защитный слой моментальных лотерей ей не нравится, на этот раз она сделала это прямо в магазине. Увидев результат, подруги долго не могли поверить своим глазам. Кассир подтвердила, что билет действительно выигрышный, однако назвать сумму сразу не смогла. Позже выяснилось, что приз составил 250 000 евро.

«Было такое чувство, будто я летаю, — признается победительница. — В один момент я поняла, что справлюсь со всеми трудностями».

По ее словам, выигрыш принес не только финансовую уверенность, но и помог вновь поверить в себя и в то, что в жизни случаются хорошие вещи.