Эксперт CSDD Оскар Ирбитис отметил, что авария произошла на совершенно прямом участке дороги. По его словам, причиной подобных происшествий нередко становятся усталость, ухудшение самочувствия или использование смарт-устройств за рулем.

Пока неизвестно, почему Opel оказался на встречной полосе. Ирбитис подчеркнул, что последствия аварии оказались очень серьезными — сильно поврежден грузовик, а водитель легковой машины тяжело пострадала.