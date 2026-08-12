Водитель фуры сумел самостоятельно выбраться из кабины, несмотря на то что грузовик опрокинулся на его сторону. Мужчина оставался в сознании и разговаривал, однако медики также доставили его на обследование.
Эксперт CSDD Оскар Ирбитис отметил, что авария произошла на совершенно прямом участке дороги. По его словам, причиной подобных происшествий нередко становятся усталость, ухудшение самочувствия или использование смарт-устройств за рулем.
Пока неизвестно, почему Opel оказался на встречной полосе. Ирбитис подчеркнул, что последствия аварии оказались очень серьезными — сильно поврежден грузовик, а водитель легковой машины тяжело пострадала.
Эксперт также обратил внимание на интенсивное движение грузового транспорта и сельскохозяйственной техники. В медленном и неравномерном потоке часть водителей начинает рисковать и совершать опасные обгоны.
Ирбитис напомнил, что в августе прошлого года в ДТП погибли 19 человек. В нынешнем августе на данный момент зарегистрирован один погибший.
Владелец грузовика пообещал убрать высыпавшийся в кювет асфальт и привести обочину в порядок.
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