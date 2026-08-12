Peleks Vilks (@AivarsVilks) считает, что ответственность лежит не только на обгонявшем: «Чтобы произошла авария, нужны двое. Здесь вторым был водитель пикапа. Ну какого черта было так прилипать к заднице фуры?»

Rolands (@RoljaPrima) возразил: «Не совсем. Как раз у него была самая большая дистанция за грузовиком, что хотя бы позволяло набрать скорость перед началом маневра. Те, кто не держит дистанцию, не слишком умны. Но да, сам маневр был глупым, окно для обгона маленькое».

Kaspars Freimanis (@kasparsi) написал: «Полный идиот как раз в этом пикапе. Он прилип к хвосту фуры и не собирается обгонять. Он создает ситуацию, когда остальным приходится обгонять как минимум две машины».