В комментариях пользователи принялись спорить, кто именно создал опасную ситуацию.
TOFIKS (@tofikblogs) написал: «Я сначала почему-то подумал о Лиепайском шоссе…»
Путниеце ответила: «Вот-вот! Я тоже! Хотя это и происходит в Путлерланде, становится понятно, откуда у нас такая манера вождения».
Peleks Vilks (@AivarsVilks) считает, что ответственность лежит не только на обгонявшем: «Чтобы произошла авария, нужны двое. Здесь вторым был водитель пикапа. Ну какого черта было так прилипать к заднице фуры?»
Rolands (@RoljaPrima) возразил: «Не совсем. Как раз у него была самая большая дистанция за грузовиком, что хотя бы позволяло набрать скорость перед началом маневра. Те, кто не держит дистанцию, не слишком умны. Но да, сам маневр был глупым, окно для обгона маленькое».
Kaspars Freimanis (@kasparsi) написал: «Полный идиот как раз в этом пикапе. Он прилип к хвосту фуры и не собирается обгонять. Он создает ситуацию, когда остальным приходится обгонять как минимум две машины».
Mr.Negative (@MGrundmanis) отреагировал жестче: «Хорошо, что положил ее на крышу. Может, будет уроком».
Richijs (@Richijs13) также не понял решения идти на обгон: «На фига вообще было обгонять?! Если пикап не едет, тогда сиди за ним».
А joymoon (@joymoon_vits) подвел итог спору: «Прочитав комментарии, так и не понял, кто был прав! Если правда на стороне того, кто пытался обогнать… аминь».
Pilnīgs ambālis pic.twitter.com/1N6cUmD5uS
— Inese Putniece (@inese_putniece) August 11, 2026
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