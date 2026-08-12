На улицах, в каналах и вдоль домов остались огромные массы мусора. Потоки собрали всё, что встретили на пути: пластиковые бутылки и упаковки, древесину, мебель, бытовые вещи и отходы из канализационных каналов и свалок.
Особенно впечатляюще выглядит канал Redemptorist в Параньяке, входящем в столичную агломерацию. На поверхности воды образовались настоящие плавучие «ковры» из отходов. Мусора оказалось столько, что он сам стал препятствием для оттока воды.
Gumamit na ang MMDA ng trash skimmer para mapabilis ang paglilinis ng naipong basura sa Redemptorist water channel sa Baclaran, Parañaque. pic.twitter.com/TxWmr8JMow
— Brigada NewsFM Manila (@brigadaph) August 12, 2026
Рабочим приходится расчищать канал с помощью лодок и тяжёлой техники, буквально продираясь через плотную массу плавающих отходов. Власти уже заговорили о мусорном кризисе и начали масштабную уборку.
Передышка может оказаться недолгой. Метеорологи предупреждают о новых дождях, а сезон тропических циклонов в регионе продолжается. Для жителей затопленных районов это означает, что только что собранные горы мусора могут оказаться далеко не последними.
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