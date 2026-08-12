В ближайшие дни облаков будет довольно много, но осадков ожидается немного — лишь местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно будет слабым или умеренным, западным и юго-западным.
В четверг температура воздуха составит +19…+23 градуса, в пятницу повысится до +20…+26. В выходные местами столбики термометров приблизятся к отметке +30 градусов.
Ночи также станут теплее. Если в четверг на рассвете ожидается +7…+11 градусов, то к воскресенью минимальная температура повысится до +14…+18 градусов. На побережье местами будет еще немного теплее.
По нынешним прогнозам, большую часть следующей недели температура днем не превысит +18…+23 градусов. В отдельные дни ожидаются дожди.
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