В четверг температура воздуха составит +19…+23 градуса, в пятницу повысится до +20…+26. В выходные местами столбики термометров приблизятся к отметке +30 градусов.

Ночи также станут теплее. Если в четверг на рассвете ожидается +7…+11 градусов, то к воскресенью минимальная температура повысится до +14…+18 градусов. На побережье местами будет еще немного теплее.