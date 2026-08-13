Если ваш близкий провел последние часы в стационаре, вы получите звонок о его смерти от медсестры или лечащего врача. После этого необходимо прийти в отделение, чтобы получить вещи покойного и справку о его кончине. Это психологически трудный момент, ведь боль от утраты так свежа!

– По желанию семьи покойного мы готовы взять все эти хлопоты на себя, – говорит Анастасия, исполнительный директор похоронного бюро Angel. – Заберем вещи покойного, все необходимые справки и даже оформим свидетельство о смерти, для чего необходимо обратиться в отделение загса.

Работники похоронного бюро перевезут тело усопшего из больницы в специализированный морг, где подготовят его к достойному захоронению.