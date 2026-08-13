На перекрёстке Mercedes «пролетел» через три полосы движения, после чего пересёк велосипедную дорожку и тротуар. Водитель сбил дорожный знак и завершил поездку на территории автозаправочной станции Circle K, где дополнительно повалил флагшток. Авария произошла около половины второго ночи.
На асфальте остались следы, свидетельствующие о попытке водителя продолжить движение. Однако сделать это не удалось: под днищем автомобиля застрял сломанный флагшток.
Пожарные помогли освободить машину. Тем временем полицейские общались с водителем на английском языке. Правоохранители отмечают, что мужчина находился в явном состоянии алкогольного опьянения. Как уже сообщалось, проверка показала 2,11 промилле. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело.
Водителя задержали, однако в полицейской машине он пробыл недолго. Ему стало плохо, началась рвота, и полицейские передали его медикам. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи решили доставить нетрезвого нарушителя в больницу для обследования. В течение среды правоохранители провели более тщательную проверку личности водителя и выявили ряд правонарушений.
Автозаправка при этом работу не прекращала. В компании сообщили, что материальный ущерб, скорее всего, будет полностью покрыт страховкой, и в ближайшее время на месте появится новая мачта с флагом.
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