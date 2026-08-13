На асфальте остались следы, свидетельствующие о попытке водителя продолжить движение. Однако сделать это не удалось: под днищем автомобиля застрял сломанный флагшток.

Пожарные помогли освободить машину. Тем временем полицейские общались с водителем на английском языке. Правоохранители отмечают, что мужчина находился в явном состоянии алкогольного опьянения. Как уже сообщалось, проверка показала 2,11 промилле. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело.