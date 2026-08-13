«Такое решение FID — это откровенный чиновничий произвол и отсутствие компетенции. Согласно закону, служба имеет все права и полномочия выдать специальное разрешение на передачу скоропортящихся продуктов на благотворительность и предотвратить биологическую катастрофу. Вместо этого FID сознательно нарушает статью 21.1 Закона об управлении отходами и Рамочную директиву ЕС об отходах, которые обязывают государство предотвращать потери продовольствия», — заявил президент LTA Хенрик Данусевич.

«Когда через три дня продукты сгниют и придется тратить деньги на их утилизацию — государство уже не будет считать это хозяйственной деятельностью. Это полная безответственность».