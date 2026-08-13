Сегодня LTA получила очередной отчаянный звонок от сотрудников закрытого магазина — на складах остается большое количество мясных изделий (колбас), срок годности которых истекает уже через несколько дней. В то время как Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) понимает серьезность ситуации и поддерживает оперативную передачу продуктов на благотворительность, FID категорически запретила это делать, заявив, что передача продуктов на благотворительные цели считается «хозяйственной деятельностью» компании, попавшей под санкции.
«Такое решение FID — это откровенный чиновничий произвол и отсутствие компетенции. Согласно закону, служба имеет все права и полномочия выдать специальное разрешение на передачу скоропортящихся продуктов на благотворительность и предотвратить биологическую катастрофу. Вместо этого FID сознательно нарушает статью 21.1 Закона об управлении отходами и Рамочную директиву ЕС об отходах, которые обязывают государство предотвращать потери продовольствия», — заявил президент LTA Хенрик Данусевич.
«Когда через три дня продукты сгниют и придется тратить деньги на их утилизацию — государство уже не будет считать это хозяйственной деятельностью. Это полная безответственность».
Кроме того, по утверждению LTA, FID по-прежнему сохраняет юридически невыполнимую схему возврата денег производителям. Ведомство требует, чтобы латвийские поставщики согласовывали свои требования по задолженности непосредственно с руководством MERE, но при этом государство не предоставляет предпринимателям никаких контактов должностных лиц MERE и не дает возможности связаться с ними.
LTA призывает премьер-министра Андриса Кулбергса немедленно прекратить этот бюрократический произвол государственного масштаба и обязать FID использовать предоставленные законом полномочия, чтобы спасти продукты, вернуть предпринимателям принадлежащие им товары и решить вопросы выплаты компенсаций.
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