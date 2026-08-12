В разных регионах условия наблюдения будут отличаться. На востоке Латвии максимум затмения практически совпадет с заходом Солнца, а на западе страны между максимальной фазой и закатом останется еще около 20 минут.

Точное время максимума затмения и захода Солнца для разных населенных пунктов опубликовано на сайте Латвийского астрономического общества.