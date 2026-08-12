В Риге явление начнется в 20:06. Максимальная фаза наступит в 20:57 — в этот момент Луна перекроет около 84% диаметра солнечного диска. Уже в 21:11 частично закрытое Солнце скроется за горизонтом.
В разных регионах условия наблюдения будут отличаться. На востоке Латвии максимум затмения практически совпадет с заходом Солнца, а на западе страны между максимальной фазой и закатом останется еще около 20 минут.
Точное время максимума затмения и захода Солнца для разных населенных пунктов опубликовано на сайте Латвийского астрономического общества.
Во время частичного затмения Луна закрывает только часть солнечного диска. Сегодня вечером видимая часть Солнца будет напоминать узкий серп с направленными вниз «рожками».
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