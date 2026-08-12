Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило о минимум 2595 раненых. Во всемирной организации указывают на значительные пробелы в информации о числе пострадавших, что затрудняет проведение поисково-спасательных операций, а также предоставление временного жилья и медпомощи.
Наиболее сложная ситуация — в Кали и Перейре
Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Кали и Перейра, где произошли массовые обрушения. Многие оказались заблокированы под завалами. Тысячи остались без крова, поскольку их дома разрушились или стали непригодными для проживания из-за глубоких трещин. Спасатели то и дело просили соблюдать тишину, чтобы уловить признаки жизни погребенных под завалами, передает агентство Reuters.
В Перейре 32-летнюю женщину Даниэлу Ларго извлекли живой из-под обломков обрушившегося здания. Спасатели обнимались, а родственники ликовали от радости, пишет AFP. В Кали и Перейре спасатели задействовали краны, поисковых собак и тяжелую технику. Волонтеры выстроились в цепочки, чтобы вручную разбирать завалы.
Президент Колумбии посетил пострадавшие регионы
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, занявший пост всего несколько дней назад, посетил пострадавшие регионы и пообещал экономическую поддержку. В Чоко многие остаются без электричества и основных средств жизнеобеспечения. Связь с некоторыми из наиболее пострадавших районов по-прежнему прервана, число жертв может еще возрасти.
Евросоюз выделит 2 млн евро для помощи населению
Землетрясение поразило один из беднейших регионов Колумбии, где еще до удара стихии многие страдали от голода, отмечает агентство KNA. Немецкая благотворительная организация Deutsche Welthungerhilfe заявила о выделении 100 000 евро экстренной помощи. «Сейчас выжившим нужны, прежде всего, безопасное жилье, чистая вода, продукты питания, а также санитарно-гигиенические средства», — заявила руководительница программ организации Welthungerhilfe Беттина Изели (Bettina Iseli).
Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила 12 августа, что Евросоюз выделит 2 млн евро помощи населению Колумбии в наиболее пострадавших районах.
Приостановка экспорта кофе из Колумбии
Удар стихии привел к нарушениям в работе главного порта страны Буэнавентура, а также к блокировке ключевых колумбийских автомагистралей, пишет Bloomberg. Хотя работа портов Картахена и Санта-Марта не прерывалась, перенаправить кофейный транспорт туда затруднительно.
Как рассказал изданию глава ассоциации экспортеров кофе Asoexport Густаво Гомес, все операции приостановлены. «На данный момент нет сообщений о значительных конструктивных повреждениях кофеобрабатывающих предприятий, но их работа осложнена перебоями с электричеством и проблемами со связью, личные трудности также испытывают работники, в том числе лишившиеся жилья», — пояснил Гомес.
Самое сильное землетрясение в Колумбии в XXI веке
Землетрясение произошло 10 августа в 07:34 по местному времени (15:34 мск). По данным Колумбийской геологической службы (SGC), очаг залегал на глубине около 103 километров вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар на западе страны. Было зафиксировано множество афтершоков. «Это самое сильное землетрясение, зарегистрированное в Колумбии в XXI веке», — подчеркнули в SGC.
Госдепартамент США 10 августа объявил о выделении Колумбии пакета чрезвычайной помощи на сумму 15,5 млн долларов (13,4 млн евро). «Мы едины в молитве с колумбийским народом и готовы оказать поддержку президенту Абелардо де ла Эсприэлье», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве, говоря о лидере, который пользуется расположением Вашингтона.
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