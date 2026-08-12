В Перейре 32-летнюю женщину Даниэлу Ларго извлекли живой из-под обломков обрушившегося здания. Спасатели обнимались, а родственники ликовали от радости, пишет AFP. В Кали и Перейре спасатели задействовали краны, поисковых собак и тяжелую технику. Волонтеры выстроились в цепочки, чтобы вручную разбирать завалы.

Президент Колумбии посетил пострадавшие регионы

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, занявший пост всего несколько дней назад, посетил пострадавшие регионы и пообещал экономическую поддержку. В Чоко многие остаются без электричества и основных средств жизнеобеспечения. Связь с некоторыми из наиболее пострадавших районов по-прежнему прервана, число жертв может еще возрасти.