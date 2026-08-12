Прием в 10-е классы будет продолжаться до тех пор, пока на соответствующих образовательных программах будут доступны свободные места.

На данный момент в 10-е классы столичных учебных заведений приняты 3926 претендентов, а 69 претендентов подтвердили приглашения.

Продолжается прием и в профессиональные учебные заведения, поэтому идет поток претендентов между учебными заведениями, что влияет на продвижение очередей на зачисление и в школах Рижского самоуправления.