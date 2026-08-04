Прежние обязательства были основаны на предварительном видении, которое, как стало ясно позже, отличалось от фактических затрат.
«Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. По словам Козловскиса, прогнозы затрат, которые ожидаются в сентябре, будут «более твердыми».
Согласно последней оценке, затраты на реализацию первого этапа «Rail Baltica» в Балтии могут достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро, но с учетом индексации эта сумма может составить 6 млрд евро.
Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 млрд евро.
В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году прогнозировалось, что проект в целом обойдется в 5,8 млрд евро. Козловскис подчеркнул, что затраты на проект должны быть обоснованными.
«Одно дело — просто поговорить, а другое, когда идет разговор с европейскими экспертами — тогда это должно быть основано на конкретных аргументах», — сказал министр.
Он отметил, что прогнозы затрат на проект будут основаны на объемном, детальном анализе и покажут, какое софинансирование потребуется из государственного бюджета.
Отвечая на вопрос, что произойдет, если новые прогнозы окажутся настолько большими, что ни Латвия, ни Европейский союз не смогут покрыть такие затраты, он отметил, что сейчас финансирование в первую очередь направляется на укрепление безопасности, а лимит государственных заимствований уже достигнут.
«Мы видим, что в Европе уже тоже звучат вопросы о реальных возможностях реализации этого проекта. В свое время в Европе было принято политическое решение, но само исполнение идет тяжеловато», — сказал Козловскис.
(Delfi.lv)
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