«Когда дело дошло до реальных закупок, мы увидели, что это абсолютно две разные вещи», — сказал министр. По словам Козловскиса, прогнозы затрат, которые ожидаются в сентябре, будут «более твердыми».

Согласно последней оценке, затраты на реализацию первого этапа «Rail Baltica» в Балтии могут достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро, но с учетом индексации эта сумма может составить 6 млрд евро.