В статье отмечается, что Польша, Литва, Латвия и Эстония уже стали лидерами по расходам на оборону. По словам Бреттан, эти страны начали готовиться к возможной угрозе гораздо раньше, чем большинство государств Западной Европы.

«После кибератаки на Эстонию в 2007 году, войны России против Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году страны Балтии и Польша ускорили модернизацию своих армий, укрепили кибербезопасность и восстановили обязательную военную службу», — пояснила Бреттан.