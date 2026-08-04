«Соседние с Россией страны продемонстрировали наиболее комплексный подход к обороне, сочетая возросшие военные расходы с подготовкой общества к возможным угрозам», — написала журналист-расследователь Newsweek Джульетта Бреттан.
В статье отмечается, что Польша, Литва, Латвия и Эстония уже стали лидерами по расходам на оборону. По словам Бреттан, эти страны начали готовиться к возможной угрозе гораздо раньше, чем большинство государств Западной Европы.
«После кибератаки на Эстонию в 2007 году, войны России против Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году страны Балтии и Польша ускорили модернизацию своих армий, укрепили кибербезопасность и восстановили обязательную военную службу», — пояснила Бреттан.
Журналист отметила, что в этих странах особое внимание уделяется не только вооруженным силам, но и подготовке гражданского населения. Например, в странах Балтии развивается так называемая система всеобъемлющей государственной обороны: молодежь обучают использованию современных технологий, в том числе дронов, проводят учения по кибербезопасности и готовят больницы к работе в условиях возможной войны.
Кроме того, Польша и страны Балтии активно укрепляют восточный фланг НАТО. В регионе возводятся оборонительные сооружения, в том числе бункеры, противотанковые заграждения и инженерные укрепления.
Помимо этого, Польша реализует масштабный проект «Восточный щит», который призван укрепить защиту границ с Беларусью и Калининградской областью России.
Бреттан отметила, что после окончания холодной войны Европа стала рассматривать Россию скорее как партнера, и поэтому все угрозы недооценивались.
В связи с этим численность вооруженных сил Германии сократилась с 585 тысяч человек в 1990 году до 177 тысяч к 2016 году. Личный состав британской армии в период с 2000 по 2024 год уменьшился почти на 30 процентов. Многие европейские страны также отказались от обязательной военной службы. При этом все надежды в области безопасности возлагались на военный альянс НАТО и Соединенные Штаты.
«Страны Балтии и Польша никогда не соглашались с этими предположениями», — констатировала журналист.
Польша присоединилась к военному альянсу НАТО в 1999 году, а страны Балтии — в 2004-м, и сразу же начали модернизировать свои вооруженные силы и инвестировать в государственную оборону. Латвия и Литва восстановили призыв в 2010-х и 2020-х годах. Недавно Литва сообщила о рекордном наборе добровольцев.
Эти страны также начали требовать от НАТО твердых гарантий безопасности, особенно в связи со статьей 5, которая гарантирует, что альянс защитит любого своего члена в случае нападения.
Не менее важной сферой стала и энергетическая безопасность. Так, благодаря строительству терминала сжиженного природного газа (СПГ), Литва одной из первых в Европе полностью отказалась от российского газа.
Автор статьи выразила мнение, что именно опыт Польши и стран Балтии сегодня формирует новую оборонную модель НАТО. Вместо того чтобы концентрироваться исключительно на военных бюджетах, эти страны опираются на устойчивость всего государства — от армии и жизненно важной инфраструктуры до цифровой безопасности и подготовки населения.
По мнению журналиста, в условиях сохраняющихся угроз этот подход может стать ориентиром для остальных европейских союзников по НАТО.
«Страны, которые предлагают военному альянсу НАТО новую модель обороны, — это не обязательно те, кто тратит больше всего, а те, кто десятилетиями исходил из предположения, что именно они могут стать следующими жертвами», — подытожила журналист.
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