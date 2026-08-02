По утверждению автора, Латвия и Рига привлекают меньше инвесторов и туристов из-за рубежа, чем соседние страны, из-за того, что Рига дерёт деньги, например, за то, что ты «стоишь, дышишь и находишься в городе: остановиться, стоять на машине, ошибиться при езде и потом заплатить за это штраф в размере 40 или 80 евро — обычное дело для тех, кто сразу не сориентировался в рижских дорожных знаках, ехал по полосе, выделенной для общественного транспорта или припарковался в таком месте, где за это можно взыскать деньги».

Автор продолжает в том же духе: «Ездить в Ригу противно. Центральная часть Риги — место, где в лом оставлять автомашину, потому что за это придётся дорого заплатить: возле рынка, в центре, да и везде. «Бандиты», захватившие площади под парковки, ни за что не отвечают — с них ничего не взыщешь, если машину угонят или повредят. Дешёвой и удобной системы парковки park&ride практически не существует — есть несколько её элементов, но они далеки от желаемого».