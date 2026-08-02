«Столица Латвии Рига становится всё более неприятной для тех, кто её посещает: и для туристов, и для жителей городских частных домов и спальных районов, и для обитателей Пририжья, сельской местности и других городов. Какие ещё там потенциальные инвесторы?» — начинает он своё повествование.
По утверждению автора, Латвия и Рига привлекают меньше инвесторов и туристов из-за рубежа, чем соседние страны, из-за того, что Рига дерёт деньги, например, за то, что ты «стоишь, дышишь и находишься в городе: остановиться, стоять на машине, ошибиться при езде и потом заплатить за это штраф в размере 40 или 80 евро — обычное дело для тех, кто сразу не сориентировался в рижских дорожных знаках, ехал по полосе, выделенной для общественного транспорта или припарковался в таком месте, где за это можно взыскать деньги».
Автор продолжает в том же духе: «Ездить в Ригу противно. Центральная часть Риги — место, где в лом оставлять автомашину, потому что за это придётся дорого заплатить: возле рынка, в центре, да и везде. «Бандиты», захватившие площади под парковки, ни за что не отвечают — с них ничего не взыщешь, если машину угонят или повредят. Дешёвой и удобной системы парковки park&ride практически не существует — есть несколько её элементов, но они далеки от желаемого».
Кроме того, по утверждению автора, город убивает малый бизнес: «Рига неприятна и всё больше раздражает и самих коренных рижан из центра, чьему бизнесу наносится вред, когда вводятся всё новые и новые платные парковки и запреты на проезд, остановку и стоянку, страдают питейные заведения, магазины, аптеки и парикмахерские, у которых сокращается число клиентов.
Это уже не только в центре, но и в Пардаугаве: метастазы парковок и запретов распространяются всё шире, местами уже за реку, на левый берег Даугавы. Когда-то, как говорил [Александр] Чак, улица Марияс была улицей торговцев, а теперь это улица, где самая популярная вывеска «Продаётся». Вот только покупать некому.
Рига непонятна — она для пешеходов, для велосипедистов или для водителей? Впечатление такое, что для никого — ни для первых, ни для вторых, ни для третьих. Да и вообще не для людей как таковых. Разве что для мигрантов».
Далее автор рассматривает пример ул. Сенчу как не самой удачной реорганизации уличного движения. Он его называет «проектом для привидений», что понятно — улица разделяет два кладбища.
Реорганизация состоит в том, что улицу перед перекрёстком с ул. Бривибас переделали из двухполосной в каждом направлении в однополосную. В результате пропускная способность сократилась и пробок явно станет больше не только на самой ул. Сенчу, но и вокруг неё.
Автор считает, что пешеходный переход на ул. Сенчу между кладбищами, из-за которого, как он утверждает, произошла реорганизация, вообще не нужен в этом месте — «им пользуется разве что редкий отчаянный энтузиаст, который несётся возложить цветы на места захоронения воинов Красной армии».
Тихая улица Сенчу давно не даёт покоя думцам: в 2016 году или около того на ней хотели ликвидировать тротуары, а потом начался ещё больший скандал — по улице планировалось пустить трамвай, против чего сильнее всего возражало общество Lielo kapu draugi. Потом проект, по словам автора, «сдох своей смертью, потому что у банкиров из ареала ул. Сканстес после кризисов уже не было денег на поддержку таких амбициозных проектов».
Теперь на этой улице замедлено движение. Автор в заключение сравнивает полученный результат с закупоркой сосудов в организме из-за холестерина, которая приводит к инфарктам и инсультам.
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