Концепция развития Рижского центрального рынка предусматривает постепенную реконструкцию исторических павильонов: сначала подготавливаются новые торговые помещения, затем туда переводятся торговцы, и только после этого начинается реконструкция следующего павильона.
Параллельно продолжается реконструкция Молочного павильона, где после завершения работ планируется открыть современный гастрономический павильон с предприятиями общественного питания.
«Этот этап — не просто реконструкция отдельного павильона, а следующий важный шаг в развитии Рижского центрального рынка. Наша цель — к столетию рынка в 2030 году восстановить исторические павильоны, сохранив их уникальный характер и одновременно создав современную, безопасную и удобную среду для торговцев и посетителей. Достичь этой цели можно только постепенно — шаг за шагом, сохраняя работу рынка на протяжении всего периода преобразований. Мы понимаем, что ближайшие годы потребуют определенного терпения как от продавцов, так и от покупателей», — заявил председатель правления SIA «Rīgas nami» Оярс Валкерс.
По его словам, переоборудование бывшего Овощного павильона является необходимым условием для начала реконструкции Рыбного павильона. После завершения работ в новом помещении планируется разместить мясные ряды, а также временно организовать торговлю рыбой на время ремонта Рыбного павильона.
Чтобы начать работы, с 1 августа торговля в бывшем Овощном павильоне будет прекращена, а до середины августа продавцов промышленных товаров переведут на другие торговые площадки Рижского центрального рынка. Каждому арендатору предложены альтернативные варианты размещения, чтобы максимально обеспечить непрерывность бизнеса.
Для подготовки павильона к продаже мяса и рыбы будут перестроены полы и инженерные коммуникации, а также оборудованы холодильные камеры и системы холодоснабжения. Общая стоимость работ оценивается примерно в 1,9 млн евро.
Во время реконструкции Рижский центральный рынок продолжит работу, предлагая покупателям широкий ассортимент продукции местных фермеров, домашних производителей и других торговцев. Для удобства посетителей будут установлены дополнительные указатели, карты и информационные материалы, которые помогут найти новые места расположения продавцов. Актуальная информация также будет публиковаться на сайте Рижского центрального рынка и в социальных сетях.
С 2023 года, когда SIA «Rīgas nami» приняла на себя управление Рижским центральным рынком, в его развитие и неотложные работы было вложено более 4,4 млн евро. За эти средства был восстановлен кровельный настил бывшего Овощного павильона, металлические конструкции крыши и подвальный этаж, укреплены металлические конструкции крыши Молочного павильона, а также выполнен ряд других работ по сохранению исторических павильонов и подготовке их к дальнейшей реконструкции.
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