По его словам, переоборудование бывшего Овощного павильона является необходимым условием для начала реконструкции Рыбного павильона. После завершения работ в новом помещении планируется разместить мясные ряды, а также временно организовать торговлю рыбой на время ремонта Рыбного павильона.

Чтобы начать работы, с 1 августа торговля в бывшем Овощном павильоне будет прекращена, а до середины августа продавцов промышленных товаров переведут на другие торговые площадки Рижского центрального рынка. Каждому арендатору предложены альтернативные варианты размещения, чтобы максимально обеспечить непрерывность бизнеса.

Для подготовки павильона к продаже мяса и рыбы будут перестроены полы и инженерные коммуникации, а также оборудованы холодильные камеры и системы холодоснабжения. Общая стоимость работ оценивается примерно в 1,9 млн евро.