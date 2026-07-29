Крастиньш привел в пример другие страны, где публичные библиотеки работают как открытые общественные пространства. Люди могут свободно заходить, читать книги и пользоваться помещениями даже без предварительной регистрации.

По его словам, введение платы противоречило бы общественной функции Национальной библиотеки и могло бы еще больше отдалить людей от культурных и образовательных ресурсов.