В программе TV24 «Пресс-клуб» он заявил, что назначение публичных библиотек — обеспечивать свободный доступ к знаниям и информации. По его мнению, посетители не должны платить только за возможность войти в здание.
Крастиньш привел в пример другие страны, где публичные библиотеки работают как открытые общественные пространства. Люди могут свободно заходить, читать книги и пользоваться помещениями даже без предварительной регистрации.
По его словам, введение платы противоречило бы общественной функции Национальной библиотеки и могло бы еще больше отдалить людей от культурных и образовательных ресурсов.
Крастиньш также отметил, что читальные залы библиотеки не всегда заполнены. Поэтому, по его мнению, руководству следовало бы думать о привлечении новых посетителей, а не создавать дополнительные препятствия.
Он подчеркнул, что Национальная библиотека должна оставаться общедоступным пространством, а не превращаться в объект, больше напоминающий музей с ограниченным входом.
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