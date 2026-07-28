Впрочем, она считает, что отношение депутата к стране гораздо важнее, чем их количество. Певица подчеркнула: в Сейме должны работать люди, которые искренне заботятся о будущем Латвии.

«Как минимум, нужно выбирать тех, кому действительно небезразлична Латвия», — отметила артистка.

Вайкуле полагает, что одной лишь принадлежности к латышской нации недостаточно, чтобы человек подходил для управления страной. При выборе политиков обществу следует также оценивать их профессионализм, опыт работы и готовность трудиться на благо Латвии.