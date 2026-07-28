Обсуждая латвийскую политику и предстоящие выборы в Сейм, Лайма Вайкуле призналась, что не понимает, какими критериями руководствуются избиратели, выбирая людей, которым доверяют управление страной.
По ее мнению, одним из возможных изменений могло бы стать сокращение числа депутатов парламента.
«Для начала можно было бы избирать пятьдесят депутатов вместо ста. Уже одно это имело бы значение — пришлось бы меньше платить», — заявила Вайкуле.
Впрочем, она считает, что отношение депутата к стране гораздо важнее, чем их количество. Певица подчеркнула: в Сейме должны работать люди, которые искренне заботятся о будущем Латвии.
«Как минимум, нужно выбирать тех, кому действительно небезразлична Латвия», — отметила артистка.
Вайкуле полагает, что одной лишь принадлежности к латышской нации недостаточно, чтобы человек подходил для управления страной. При выборе политиков обществу следует также оценивать их профессионализм, опыт работы и готовность трудиться на благо Латвии.
В ходе беседы певица также поделилась необычной идеей, хотя сама и назвала ее фантазией. По ее мнению, страны Балтии могли бы управлять друг другом на ротационной основе: сначала руководство на два года брали бы на себя литовцы, затем — эстонцы, а после очередь дошла бы до Латвии.
Однако, когда Вайкуле поделилась этой идеей с эстонцами, их реакция, как сообщается, была не особенно обнадеживающей.
«Почему вы так нас не любите?» — ответили ее эстонские знакомые.
Вайкуле не скрывала, что слышать такой ответ было неприятно. Когда интервьюер заметил, что соседи, очевидно, не желают брать на себя задачу решения проблем Латвии, певица согласилась.
«Мы должны сами с этим справиться, и я надеюсь, что мы это сделаем», — сказала она.
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