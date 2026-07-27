В единой системе приема на основные программы высшего образования получено более 11 тысяч заявок.
В системе участвуют восемь латвийских вузов, в том числе крупнейшие университеты — Латвийский университет (LU) и Рижский технический университет (RTU), однако не все.
Например, через эту систему нельзя поступить в Университет Страдиня (RSU), а также в художественные и культурные вузы, например, в Академию культуры. Кроме того, в этой системе нет также некоторых частных вузов.
Подать документы можно было одновременно как через единую систему, так и напрямую в других вузах. При этом абитуриенты могли одновременно выбрать несколько образовательных программ, расположив их в порядке приоритета.
Как и в прошлом году, наиболее популярными образовательными программами среди выпускников средних школ остаются «Лечебное дело» в Латвийском университете, «Медицина» в Университете Страдиня, а также «Психология» и «Юриспруденция» в Латвийском университете. Об этом свидетельствуют как данные системы приема, так и информация, предоставленная RSU.
На программу «Лечебное дело» в LU в качестве первого приоритета подали документы 718 абитуриентов, а всего на эту программу поступило более тысячи заявлений. В RSU также сообщили, что традиционно наибольшее число заявлений получено на программу «Медицина» — более тысячи заявлений на бюджетные места и свыше 800 заявлений на платное обучение.
Программу «Психология» в LU как первый приоритет выбрали 579 абитуриентов, а программу «Юриспруденция» — 447. Психология пользуется большой популярностью и в RSU, конкурс составит восемь человек на одно место, несмотря на то, что на этой программе есть только платные места.
Среди программ по социальным наукам в RSU наибольшим спросом пользуются «Журналистика» и «Связи с общественностью». По этим программам конкурс — десять человек на место, причем здесь тоже только платные места. В LU аналогичная программа «Наука коммуникации» также востребована: на нее подано 278 заявлений с первым приоритетом, а всего поступило более тысячи заявлений.
В RTU самой востребованной стала программа «Компьютерные системы», на которую также подано более тысячи заявлений, из них более 200 в качестве первого приоритета.
В Даугавпилсском университете больше всего заявлений получено на программу по физиотерапии, однако по популярности ей почти не уступают психология и юриспруденция.
В Латвийском университете бионаук и технологий больше всего абитуриентов подали документы на ветеринарную медицину. В Видземской высшей школе наиболее востребованной стала программа «Управление бизнесом». В Вентспилсской высшей школе больше всего заявлений поступило на программу «Компьютерные науки».
В единой системе приема наибольшее число заявлений получил крупнейший вуз страны — Латвийский университет, всего более 28 000. При этом число самих абитуриентов меньше, поскольку один человек может подать документы сразу на несколько образовательных программ.
На втором месте находится RTU, который получил более 12 000 заявлений.
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