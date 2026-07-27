Подать документы можно было одновременно как через единую систему, так и напрямую в других вузах. При этом абитуриенты могли одновременно выбрать несколько образовательных программ, расположив их в порядке приоритета.

Как и в прошлом году, наиболее популярными образовательными программами среди выпускников средних школ остаются «Лечебное дело» в Латвийском университете, «Медицина» в Университете Страдиня, а также «Психология» и «Юриспруденция» в Латвийском университете. Об этом свидетельствуют как данные системы приема, так и информация, предоставленная RSU.

На программу «Лечебное дело» в LU в качестве первого приоритета подали документы 718 абитуриентов, а всего на эту программу поступило более тысячи заявлений. В RSU также сообщили, что традиционно наибольшее число заявлений получено на программу «Медицина» — более тысячи заявлений на бюджетные места и свыше 800 заявлений на платное обучение.