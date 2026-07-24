Правда, добавятся категории посетителей, освобождаемых от платы за осмотр здания библиотеки: это — участники мероприятий, организованных библиотекой, латвийские библиотекари, а также члены Международного совета музеев и Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест.

В установленные библиотекой акционные дни предусматривается 100-процентная скидка на посещение здания и 50-процентная скидка на отдельные экскурсионные услуги. Также предлагается освободить от платы организованные группы студентов и предоставить льготы школьникам, учащимся и социально защищенным группам населения при пользовании отдельными экскурсиями и образовательными занятиями.

Кроме того, предлагается установить плату в размере 30 евро за экскурсию для группы на латышском языке в рабочее время библиотеки — сейчас такой услуги в прейскуранте нет.