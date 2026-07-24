Прейскурант предусматривает новую услугу — входную плату в размере 3 евро за самостоятельное посещение здания библиотеки без экскурсовода. Эта плата будет введена не сразу после вступления правил в силу, а с 7 сентября, чтобы обеспечить информирование общества об изменениях. При этом сохранится возможность бесплатно оформить читательский билет и пользоваться библиотечными услугами, как и прежде.
Также предлагается повысить плату за просрочку возврата библиотечных материалов, за персональный абонемент, стоимость оцифровки текстовых документов, стоимость оцифровки с распознаванием текста. В прейскурант также включена новая услуга — подготовка наборов данных на основе материалов цифрового фонда библиотеки. Подорожают и другие услуги библиотеки.
Кроме того библиотека будет зарабатывать на сдаче помещений в аренду. Например, на втором этаже предлагается сдавать читальный зал имени Джона Ф. Кеннеди за 120 евро в час.
Правда, добавятся категории посетителей, освобождаемых от платы за осмотр здания библиотеки: это — участники мероприятий, организованных библиотекой, латвийские библиотекари, а также члены Международного совета музеев и Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест.
В установленные библиотекой акционные дни предусматривается 100-процентная скидка на посещение здания и 50-процентная скидка на отдельные экскурсионные услуги. Также предлагается освободить от платы организованные группы студентов и предоставить льготы школьникам, учащимся и социально защищенным группам населения при пользовании отдельными экскурсиями и образовательными занятиями.
Кроме того, предлагается установить плату в размере 30 евро за экскурсию для группы на латышском языке в рабочее время библиотеки — сейчас такой услуги в прейскуранте нет.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.