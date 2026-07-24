«Пожалуйста, наградите эту продавщицу!» — написал автор публикации.
По его словам, за более чем 20 лет покупок в магазинах сети он никогда не сталкивался с настолько доброжелательным обслуживанием.
Покупатель рассказал, что продавщица была настолько приветливой, искренней и позитивной, что в итоге он купил даже те товары, которые изначально не собирался приобретать.
«Она не только подняла мне настроение, но с такой же улыбкой и отношением обслуживала покупателей до меня и после меня», — отметил он.
К публикации была приложена фотография мясного отдела магазина Rimi. В комментариях многие покупатели узнали сотрудницу и сообщили, что ее зовут Лига.
«Продавца зовут Лига. Очень хороший человек», — написала одна из пользовательниц.
В ответ автор публикации подтвердил: «Да, Лига!»
После этого к обсуждению присоединились другие покупатели. Многие рассказали, что тоже неоднократно обслуживались у Лиги и всегда оставались довольны ее отношением.
«Она просто супер! Мне она тоже не раз поднимала настроение», — написал один из комментаторов.
Другие пользователи призвали Rimi Latvija поблагодарить сотрудницу за работу, отметив, что именно такие люди являются примером качественного обслуживания. Некоторые выразили надежду, что компания заметит отзывы и поощрит Лигу.
При этом многие отметили, что подобные истории особенно приятно читать, поскольку в социальных сетях чаще всего делятся негативным опытом, а не словами благодарности.
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