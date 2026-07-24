Покупатель рассказал, что продавщица была настолько приветливой, искренней и позитивной, что в итоге он купил даже те товары, которые изначально не собирался приобретать.

«Она не только подняла мне настроение, но с такой же улыбкой и отношением обслуживала покупателей до меня и после меня», — отметил он.

К публикации была приложена фотография мясного отдела магазина Rimi. В комментариях многие покупатели узнали сотрудницу и сообщили, что ее зовут Лига.